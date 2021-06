Dzisiaj (23 czerwca) zakończy się faza grupowa Euro 2020. Środowe spotkania dostarczą nam ogromnych emocji. Rozstrzygną się bowiem losy reprezentacji Polski. Ponadto Portugalia zagra z Francją.

Rozpiska Euro 2020: 23 czerwca 2021

Środowe spotkanie zapowiadają się kapitalnie. Od 18:00 będziemy obserwować zmagania w grupie E, ze szczególną uwagą na pojedynek Szwecja kontra Polska. Z kolei trzy godziny później rozpocznie się rywalizacja w grupie F. Tutaj najbardziej pasjonujący powinna być konfrontacja Portugalia – Francja.

Dzisiejsze mecze na Mistrzostwach Europy

W środę 23 czerwca w akcji zobaczmy reprezentacje:

Polski

Szwecji

Hiszpanii

Słowacji

Francji

Portugalii

Niemiec

Węgier

Mecz Szwecja – Polska

Godzina 18:00, Stadion Kriestowskij, właśnie tu Polacy rozegrają już drugi mecz o wszystko na Euro 2020. Pierwszy poszedł po myśli biało-czerwonych, którzy zremisowali 1:1 z Hiszpanią i zachowali szansę na fazę pucharową. Aby się w niej znaleźć, trzeba pokonać Szwedów. Każdy inny scenariusz oznacza pożegnanie z turniejem już po fazie grupowej.

Czytaj także: Szwecja – Polska. Zapowiedź, typy, kursy | Euro 2020

Mecz Słowacja – Hiszpania

Słowacja po pierwszej kolejce była liderem tabeli grupy E. Aktualnie jest druga, ale wciąż może wygrać grupowe zmagania. Do tego nasi sąsiedzi potrzebują zwycięstwa z Hiszpanią, oraz remisu, bądź porażki Szwedów. La Furia Roja nie może pozwolić sobie na kolejną wpadkę. Jest faworytem i interesuje ją jedynie komplet punktów.

Czytaj także: Słowacja – Hiszpania. Typy, kursy, zapowiedź | Euro 2020

Mecz Niemcy – Węgry

Reprezentacja Niemiec po porażce 0:1 z Francuzami, wróciła na właściwe tory i pokonała Portugalię 4:2. Zawodnicy Joachima Loewa są w grze o awans do 1/8 finału Euro 2020 z pierwszego miejsca. Nie mogą sobie jednak pozwolić na wpadkę z walecznymi Węgrami. Ponadto muszą liczyć na to, że Francuzi stracą punkty z Portugalczykami.

Czytaj także: Niemcy – Węgry. Typy, kursy, zapowiedź | Euro 2020

Mecz Portugalia – Francja

Na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy, uwaga większości fanów futbolu zwrócona będzie na Budapeszt, gdzie dojdzie do być może, przedwczesnego finału. Francuzi i Portugalczycy to główni kandydaci to wygrania turnieju. Liczymy zatem na ogrom emocji i świetne widowisko od godziny 21:00.

Czytaj także: Portugalia – Francja. Typy, kursy, zapowiedź | Euro 2020

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.