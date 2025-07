Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

FC Barcelona pozbędzie się problemu? Guardiola rozważa transfer Ter Stegena

Pep Guardiola planuje przebudowę Manchesteru City po słabym sezonie, w którym klub przedwcześnie odpadł z Ligi Mistrzów i ledwo utrzymał się w czołówce Premier League. Kataloński serwis E-Noticies donosi, że trener Obywateli może jednocześnie rozwiązać problem Barcelony, sprowadzając do siebie Marca-Andre ter Stegena. Niemiec został zesłany na boczny tor po transferze Joana Garcii.

Ter Stegen znalazł się na cenzurowanym po przyjściu Garcii i przedłużeniu kontraktu ze Szczęsnym. E-Noticies podaje, że Galatasaray też się nim interesuje, ale City ma przewagę dzięki wizji Guardioli. Hiszpan szuka bramkarza z dobrą grą nogami, co idealnie pasuje do stylu Ter Stegena.

Guardiola już wydał fortunę na Nico Gonzaleza, Omara Marmousha, Rayana Cherkiego i Tijanniego Reijndersa. Natomiast transfer Ter Stegena byłby kolejnym krokiem w odbudowie zespołu. W przeciwieństwie do Barcelony, która chce się go pozbyć, City jest w stanie zaoferować mu regularną grę. To może skłonić Niemca do zmiany otoczenia w obliczu walki o wyjazd na mundial 2026.

Barcelona zyskałaby ulgę finansową, pozbywając się wysokiego kontraktu Ter Stegena, co pomogłoby w realizacji nowych transferów. Guardiola ma czas do 1 września 2025 roku, by sfinalizować tę transakcję.