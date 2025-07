Jordan Henderson wraca do Premier League. Zaskakujący kierunek

Jordan Henderson po dwóch latach wróci do Premier League. Jak podaje David Ornstein z portalu The Athletic, 35-letni pomocnik zwiąże się z Brentfordem.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Jordan Henderson

Brentford finalizuje transfer Jordana Hendersona

Jordan Henderson jest dostępny na rynku na podstawie wolnego transferu po tym, jak rozstał się z holenderskim Ajaksem Amsterdam. 35-letni pomocnik nie ma zamiaru kończyć kariery piłkarskiej i wszystko wskazuje na to, że zanotuje powrót do Premier League. W ostatnich tygodniach doświadczony zawodnik był łączony z przejściem do Sunderlandu oraz Nottingham Forest, ale ostatecznie ma obrać inny kierunek.

Jak poinformował w piątkowe popołudnie David Ornstein z portalu „The Athletic”, Jordan Henderson lada moment dołączy bowiem do Brentfordu. 84-krotny reprezentant Anglii podobno osiągnął już całkowite porozumienie z włodarzami londyńskiego klubu co do warunków kontraktu indywidualnego. Uzgodniona między stronami umowa będzie obowiązywać przez najbliższe dwa sezony, czyli do końca czerwca 2027 roku.

Defensywny pomocnik w zespole Pszczół zajmie miejsce Christiana Norgaarda, który kilkanaście godzin temu przeszedł do Arsenalu. Jordan Henderson występował w barwach Ajaksu Amsterdam od stycznia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Johan Cruyff Arenę za darmo z saudyjskiego Al-Ettifaq. Wcześniej przywdziewał koszulki Liverpoolu, Coventry City oraz wyżej wspomnianym Sunderlandu. Weteran największe sukcesy święcił z drużyną The Reds, co nie powinno nikogo dziwić. 35-latek w kampanii 2018/2019 wygrał Ligę Mistrzów.