Real Madryt chce młodą gwiazdę wartą aż 55 milionów euro

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ethan Nwaneri

Ethan Nwaneri zamieni Arsenal na Real Madryt?

Real Madryt poważnie rozważa sprowadzenie Ethana Nwaneriego z Arsenalu, co ujawnił portal Defensa Central. 18-letni Anglik jest wyceniany na 55 milionów euro i ma kontrakt z Kanonierami do 2026 roku.

Juni Calafat, szef skautingu Królewskich, docenia talent Nwaneriego, który imponuje wszechstronnością – gra na prawej flance, jako napastnik czy ofensywny pomocnik. Ponadto przede wszystkim jest to zawodnik z ogromnym potencjałem do rozwoju.

Nwaneri nie spieszy się z przedłużeniem umowy z Arsenalem, co zachęca Real do działania. Klub z Madrytu sondował jego gotowość do opuszczenia Premier League i otrzymał pozytywne sygnały. Jeśli nie podpisze nowego kontraktu, to od 1 stycznia 2026 roku będzie mógł negocjować z każdym klubem za darmo. W związku z tym Nwaneri jest dostępny bez natychmiastowego wydatku, a to pasuje do nowej strategii Realu.

Ethan Nwaneri nie jednak jest priorytetem, a planem na przyszłość. Najpierw Królewscy chcą wzmocnić obronę oraz środek pola. Pytanie tylko, czy Anglik wykaże się w tym wszystkim odpowiednią cierpliwością, bo Arsenal wciąż wierzy w jego zatrzymanie i ma zamiar zaoferować mu atrakcyjną umowę.

W sezonie 2024/2025 Nwaneri rozegrał łącznie 37 meczów dla pierwszej drużyny Arsenalu. Uniwersalny napastnik zdobył 9 bramek, spędzając na boisku 1378 minut. Do tego dorobku dołożył jeszcze dwie asysty. Serwis Transfermarkt wycenia 18-latka na 55 milionów euro.