Jest nowa oferta za Rodado! Znamy szczegóły. Odejście bardzo prawdopodobne! [NOWE INFORMACJE]

Serial dobiega końca

Angel Rodado to nie tylko ulubieniec kibiców Wisły Kraków, ale przede wszystkim jej najlepszy strzelec od kilku lat. Hiszpan po zakończeniu ostatniego sezonu był przymierzany do różnych klubów, ale nic z tego nie wyszło. Teraz jednak wydaje się, że serial dobiega końca.

Z informacji goal.pl wynika, że Ludogorec Razgrad złożył ofertę, która jest do przyjęcia dla Wisły. A w jakiej wysokości? Nieoficjalnie słyszymy, że to kwota między 1,2 a 1,6 mln euro. Różnica bierze się stąd, że w tym drugim przypadku doliczone są bonusy, całkiem możliwe do zrealizowania.



Bułgarzy chcą szybko załatwić sprawę, bo ich napastnik Kwadwo Duah odniósł kontuzję. Odejście Rodado w tym kierunku jest bardzo prawdopodobne.

Trener bardzo go chce

I jeszcze jedno. Z naszych informacji wynika, że orędownikiem sprowadzenia Rodado do Ludogorca jest trener tego zespołu, Portugalczyk Rui Mota. To zawsze dobrze wróży, bo oznacza duże zaufanie do nowego piłkarza. A co do samego Angela… Wiadomo, że piłkarz nie zrobi nic co zaszkodziłoby Wiśle, ale nie ukrywa też, że nowe wyzwanie jest dla niego kuszące.



Jeszcze kilka dni temu mówiło się o zainteresowaniu Widzewa (niektórzy sugerują nawet, że zainteresowanie powróciło), ale obecnie najbardziej zaawansowane rozmowy są prowadzone właśnie z Bułgarami.