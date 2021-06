Reprezentacja Szwecji na pewno zagra w 1/8 finału Euro 2020. Skandynawowie awansowali do fazy pucharowej dzięki wynikom w grupach B i C. Nawet w przypadku porażki z Polską i zajęcia trzeciego miejsca w grupie E, cztery punkty zapewnią im awans.

Reprezentacja Szwecji awansowała do 1/8 finału ze względu na korzystne dla niej rozstrzygnięcia w grupach B i C

Mecz Szwecja – Polska odbędzie się w środę 23 czerwca. Początek o godzinie 18:00

Oprócz Szwecji w ten sam sposób awansowały: Francja, Czechy i Anglia

Szwecja awansowała do 1/8 finału Euro 2020

Reprezentacja Szwecji w pierwszych dwóch kolejkach ugrała cztery punkty. Najpierw bezbramkowo zremisowała z Hiszpanią, a potem pokonała skromnie Słowację 1:0. Te cztery punkty w zupełności wystarczyły, aby zająć przynajmniej trzecie miejsce w grupie E. Oczywiście Szwedzi zechcą powalczyć z Polską o zwycięstwo i wyjście z pierwszego miejsca, co pozwoli im trafić na potencjalnie łatwiejszego rywala w 1/8 finału.

Awans Szwedów stał się faktem po rozstrzygnięciach w grupach A, B i C. Wiadomo, że zespoły z trzecich miejsc z grup B i C mają gorszy bilans punktowy niż Szwecja, a już zakończyły fazę grupową. Ukraina i Finlandia ciągle muszą czekać na rozstrzygnięcia w trzech pozostałych grupach i liczyć na to, że inne drużyny będą miały gorszy bilans punktowy bądź bramkowy niż one.

Francja, Czechy i Anglia także z awansem

Oprócz Szwedów pewni gry w 1/8 finału są także: Francja, Czechy i Anglia. Wszystkie trzy reprezentacje spełniają dokładnie takie same kryteria jak Szwecja. Wszystkie mają po cztery punkty na swoim koncie i w najgorszym przypadku mogą skończyć fazę grupową na trzecim miejscu w swojej grupie.

Szwecja – Polska: wysoka stawka dla Biało-czerwonych

Drużyna Janne Anderssona ma już pewny awans, ale to nie znaczy, że odpuści środowy mecz z Polską. Szwedzi mają wielką szansę na wygranie grupy i potencjalnie łatwiejszego rywala w 1/8 finału. Dla Polaków liczy się tylko zwycięstwo. Jeśli nie pokonają rywala, po środowym meczu mogą się pakować do domu.

Bilans meczów Polska – Szwecja nie jest optymistyczny dla naszej kadry. Z ostatnich dziesięciu spotkań Polacy zdołali wygrac tylko jedno, a przegrali aż osiem, jedno zakończyło się remisem. Polska zaczęła Euro 2020 fatalnie, przegrywając 1:2 ze Słowacją. W sobotę drużyna Paulo Sousy zdołała jednak sprawić wielką niespodziankę i po remisie 1:1 z Hiszpanią zostali w grze o awans do 1/8 finału.