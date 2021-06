W czwartek 17 czerwca kolejne emocje związane z Euro 2020. Przed nami jeden mecz grupy B, a także dwa spotkania grupy C. Tego dnia na boisku pojawią się dwie drużyny, które zachwyciły w pierwszej kolejce fazy grupowej: Belgia i Holandia. Możemy być pewni wielkich emocji w ich spotkaniach.

Euro 2020. Mecz Ukraina – Macedonia Północna

W czwartek 17 czerwca o godzinie 15:00 reprezentacja Ukrainy zmierzy się z Macedonią Północną w Bukareszcie. To będzie bardzo ważne spotkanie dla obu zespołów, które w pierwszej kolejce poniosły porażki. Ukraina przegrała z Holandią 2:3, a Macedonia Północna uległa Austrii, przegrywając 1:3.

Ukraińcy zostawili po sobie świetne wrażenie. Przegrywali już z Holandią 0:2, ale szybko potrafili odrobić straty dzięki fenomenalnemu trafieniu Andrija Jarmołenki i golowi Romana Jaremczuka. Ostatnie słowo należało jednak do Oranje, a konkretnie do Denzela Dumfriesa, który zapewnił zwycięstwo swojej drużynie. Macedończycy potrafili opierać się Austrii, gola zdobył 37-letni Gorna Pandev, ale ostatecznie zapłacili frycowe i to Austria jest w lepszej sytuacji przed drugą kolejką.

Faworytem w tym spotkaniu są Ukraińcy. Podopieczni Andrija Szewczenki przez wielu byli typowani na czarnego konia Euro 2020 i w pierwszym meczu pokazali odważną grę. Można się po nich spodziewać, że zrobią wszystko, aby sięgnąć po komplet punktów.

Zobacz typy na mecz Ukraina – Macedonia Północna

Ukraina Macedonia Północna 1.77 3.75 5.20 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 17. czerwca 2021 12:40 .

Euro 2020. Mecz Dania – Belgia

W meczu kończącym drugą kolejkę w grupie B Dania zagra z Belgią na stadionie Parken w Kopenhadze. Dla Duńczyków ten turniej jest rozgrywany w specyficznej atmosferze. W pierwszym meczu z Finlandią lider drużyny Christian Eriksen stracił przytomność na boisku i był reanimowany. Na szczęście przeżył i wraca do zdrowia. Duńczycy dokończyli mecz z Finami, ale niespodziewanie przegrali go 0:1. Spotkanie z Belgią będzie miało dla Danii ogromne znaczenie w kontekście awansu do następnej rundy.

Belgia rozpoczęła turniej wybornie. Romelu Lukaku pokazał wyśmienitą dyspozycję, zdobył dwa gole, jednego dołożył Thomas Meunier i Czerwone Diabły pewnie pokonały Rosję 3:0. Podopieczni Roberto Martineza udowodnili, że będą grać o najwyższe cele. Warto podkreślić, że taki wynik osiągnęli bez swojej największej gwiazdy Kevina de Bruyne, który nie był w pełni zdrowia.

Dania, mimo że zagra przed własną publicznością, nie będzie faworytem tego meczu. Gospodarze wierzą jednak w urwanie punktów Belgii i przybliżenie się do awansu. Początek tego meczu o godzinie 18:00.

Zobacz typy na mecz Dania – Belgia

Dania Belgia 4.30 3.35 2.06 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 17. czerwca 2021 12:26 .

Euro 2020. Mecz Holandia – Austria

Holandia wróciła na duży turniej po ośmiu latach przerwy, a właściwie po dziewięciu, biorąc pod uwagę to, że Euro 2020 zostało przesunięte o rok. I trzeba przyznać, że zrobiła to w wielkim stylu. Jej mecz z Ukrainą został uznany najlepszym spotkaniem kolejki. Widowiskowa, ofensywna gra obu zespołów i aż pięć goli. Oranje wygrali 3:2 i z miejsca stali się pretendentem do finału.

Austria w poprzedniej kolejce w końcu odniosła pierwsze zwycięstwo w historii swoich występów na mistrzostwach Europy. Zadanie miała stosunkowo łatwe, bo jej rywalem była debiutująca na takim turnieju Macedonia Północna. W czwartek Austriakom nie będzie już jednak tak łatwo o zwycięstwo, ponieważ zagrają w Amsterdamie z Holandią, która jest na fali wznoszącej.

Zobacz typy na mecz Holandia – Austria

Holandia Austria 1.64 4.25 5.95 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 17. czerwca 2021 12:14 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.