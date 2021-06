Nadchodzące mistrzostwa Europy będą wyjątkowe, bo rozgrywać się będą na jedenastu różnych stadionach. Osiem spotkań pierwszej rundy fazy pucharowej goszczone będą na siedmiu różnych arenach.

Euro 2020: stadiony-gospodarze 1/8 finału

Aż siedem różnych stadionów gościć będzie zmagania 1/8 finału nadchodzącego Euro 2020. Jeżeli reprezentacja Polski w piłce nożnej mężczyzn zdoła awansować z grupy E, może – w zależności od zajętego miejsca lub rankingu trzecich zespołów w swoich grupach – zagrać na jednej z trzech aren.

Mecze 1/8 finału Euro 2020 na Wembley

Pierwsze starcie 1/8 finału mistrzostw Europy odbędzie się na stadionie Wembley w Londynie. Wydarzy się to w sobotę 26 czerwca, a zmierzą się tam ze sobą zwycięzcy grup A i C. W pierwszej z nich faworytem wydaje się reprezentacja Włoch, a w drugiej Holandii.

Angielska arena, jako jedyna, doznała zaszczytu goszczenia dwóch spotkań 1/8 finału. Drugie z nich mieć będzie miejsce trzy dni później (29 czerwca). Zagra w nim zwycięzca grupy D z drugim zespołem grupy F. Faworytem do wygrania grupy D jest reprezentacja Anglii, choć i wicemistrzowie świata, Chorwaci, mogą powalczyć o fotel lidera. Trudno przewidzieć, kto zdoła awansować z grupy F, wydającej się “grupą śmierci”. Znajdują się w niej aktualni mistrzowie Europy, Portugalczycy, a także mistrzowie świata, Francuzi oraz zawsze niebezpieczni Niemcy. Ponadto o awans powalczą także nasi sąsiedzi z Węgier.

Mecz 1/8 finału Euro 2020 na Amsterdam ArenA

26 czerwca zostanie rozegrany również mecz na Amsterdam ArenA. Na obiekcie Ajaxu zmierzą się drugie zespoły grup A i B. W pierwszej z nich znajdują się Turcy, Włosi, Walijczycy oraz Szwajcarzy, a w drugiej Duńczycy, Finowie, Belgowie i Rosjanie.

Mecze 1/8 finału Euro 2020 w Sewilli i Budapeszcie

Już kolejnego dnia, w niedzielę, czekać nas będą kolejne dwa spotkania 1/8 finału. Jedno odbędzie się w Sewilli na Estadio Cartuja, a drugie na Puskas Arena w Budapeszcie. Właśnie tego dnia swoje pierwsze spotkanie w fazie pucharowej rozegrać mogą podopieczni Paulo Sousy. W Andaluzji bowiem zwycięzca grupy B podejmie trzecią ekipę z grupy A, D, E lub F. Na Węgrzech, zaś, najlepszy zespół grupy C zmierzy się z inną drużyną, która awansowała z trzeciego miejsca: z grupy D, E lub F. Przypomnijmy, że Polacy – właśnie w grupie E – powalczą z Hiszpanami, Szwedami i Słowakami.

Mecze 1/8 finału Euro 2020 w Kopenhadze, Bukareszcie oraz Glasgow

Jeżeli jednak Biało-czerwoni zdołają zagwarantować sobie pewny awans z drugiej lokaty, swoje spotkanie w 1/8 finału rozegrają w poniedziałek na Parken w Kopenhadze. Zmierzą się wówczas z drugim zespołem grupy D – prawdopodobnie Anglią lub Chorwacją.

Tego samego dnia zwycięzca wspomnianej “grupy śmierci” podejmie na Stadionul National w Bukareszcie jedną z ekip sklasyfikowanych na trzecim miejscu w grupach A, B albo C.

Zmagania pierwszej rundy fazy pucharowej zakończą się we wtorek 29 czerwca. Poza wspomnianym starciem na Wembley, tego dnia spotkanie gościć będzie również popularny Hampden Park w Szkocji. Tam zwycięzca “polskiej” grupy E podejmie jedną z trzecich sił z grup A, B, C lub D. Chyba zgodzimy się, że chętnie poczekalibyśmy niemal do końca rundy, by to właśnie w Glasgow swoje spotkanie rozegrali Biało-czerwoni?