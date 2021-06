Reprezentacja Chorwacji zasłużenie wygrała w spotkaniu trzeciej kolejki fazy grupowej Euro 2020 ze Szkocją. Vatreni wygrali 3:1, a bohaterami spotkania zostali Luka Modrić i Ivan Perisić, którzy okrasili swoje występy golami i asystami. Tym samym drużyna Zlatko Dalicia wywalczyła awans do fazy pucharowej.

Reprezentacja Chorwacji wskoczyła na właściwe tory

Reprezentacja Chorwacji we wtorkowym meczu z wyspiarzami walczyła o awans do 1/8 finału rozgrywek. Przed startem spotkania większe szanse na końcowy triumf bukmacherzy dawali podopiecznym Zlatko Dalicia. Niemniej Szkoci nie zamierzali ułatwiać zadania rywalom. Tym bardziej że też mieli szanse na awans do fazy pucharowej Euro 2020.

W pierwszym akcie spotkania na Hampden Park byliśmy świadkami niezwykłej rywalizacji. Aktywniej w mecz weszli podopieczni Steve’a Clarke’a, ale z czasem inicjatywę przejęli Chorwaci. Już w 18. minucie wicemistrzowie świata objęli prowadzenie, co było efektem gola Nikoli Vlasicia. 23-latek wykorzystał uderzeniem z lewej nogi podanie od Ivana Perisicia. Zawodnik Interu Mediolan zaliczył swoją trzydziestą asystę w drużynie narodowej.

Po zdobyciu bramki piłkarze Vatreni nie zamierzali na jednym golu poprzestać, szukając kolejnych trafień. Mimo że podjęli jeszcze kilka prób związanych z pokonaniem bramkarza rywali, to bez efektu. Kara za nieskuteczność przyszła natomiast w 42. minucie. W roli głównej wystąpił Callum McGregor i na przerwę obie drużyny udały się z rezultatem 1:1.

Faworyci wykonali zadanie

Po zmianie stron Chorwaci pozytywnie zareagowali na stratę gola w końcówce pierwszej części gry. Na prowadzenie wyszli po ponad godzinie gry. Luka Modrić w 62. minucie popisał się celnym strzał sprzed pola karego po uderzeniu zewnętrzną częścią stopy i rywale znaleźli się w bardzo trudnym położeniu. Wynik rywalizacji ustalił z kolei Perisic, który w 77. minucie wpisał się na listę strzelców po uderzeniu głową. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i Ogniści mogli cieszyć się z promocji do kolejnej rundy turnieju.

Rywalizację w grupie D wygrali Anglicy, którzy zgromadzili siedem punktów. Reprezentacja Chorwacji z czterema oczkami zajęła drugą pozycję, a za nią znaleźli się Czesi. A ostatnie miejsce przypadło Szkotom. Vatreni kolejne spotkanie na Mistrzostwach Europy rozegrają w 28 czerwca w Kopenhadze, mierząc się z drugim zespołem w grupie E.