Decyzja Kuleszy niemal przesądzona. Na 99% to on będzie selekcjonerem

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Jan Urban ma zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Cezary Kulesza, prezes PZPN, podjął decyzję o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski – donosi Przegląd Sportowy Onet. Na 99% wybór padł na Jana Urbana, a obecnie trwają ustalenia ostatnich szczegółów umowy. Saga trwająca wiele tygodni zmierza ku końcowi. Decyzja ma być ogłoszona przed startem sezonu ligowego.

Kluczowym problemem negocjacji jest wybór asystentów trenera. Kulesza chce wprowadzić merytorycznego asystenta z ramienia PZPN, ale Urban ma wątpliwości co do proponowanych kandydatów. To ostatni punkt zapalny, który może opóźnić finalizację. Mimo to obie strony dążą do porozumienia.

Wśród innych kandydatów wymieniano Adama Nawałkę, ale jego długa przerwa w pracy wzbudziła obawy w związku. Jerzy Brzęczek i Jacek Magiera pojawili się w siedzibie PZPN, lecz ich wizyta nie miała wpływu na wybór. Z kolei Marek Papszun został odrzucony z powodu zbyt mocnego charakteru, co nie pasowało do wizji Kuleszy.

Ogłoszenie nowego selekcjonera planowane jest najpóźniej we wtorek, 15 lipca 2025 roku. Kulesza podkreślał niedawno, że chce mieć trenera przed startem rozgrywek ligowych.