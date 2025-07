Klub Marcina Bułki aktywny na rynku. Rusza po kolejnego gwiazdora

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Granit Xhaka celem transferowym Neom SC

Neom SC wywalczył awans do saudyjskiej ekstraklasy i ma zamiar namieszać w tamtejszej elicie. Świadczą o tym ruchy poczynione przez ten klub na rynku transferowym. Przypomnijmy, że podczas trwającego letniego okienka do zespołu z Arabii Saudyjskiej przeprowadzili się Marcin Bułka, Alexandre Lacazette, Amadou Kone oraz Faris Abdi, a ponadto wykupiony został Said Benrahma, który w drugiej części poprzedniej kampanii przebywał w tej drużynie na zasadzie wypożyczenia.

Niewykluczone, że następnym nabytkiem Neom SC będzie Granit Xhaka. Z najnowszych informacji przekazanych przez Santiego Aounę z portalu „Foot Mercato” wynika bowiem, iż 32-letni pomocnik jest obecnie głównym celem tego klubu. Nowy trener ekipy z Bliskiego Wschodu – Christophe Galtier – dał już zielone światło na pozyskanie doświadczonego Szwajcara. Nie wiadomo, jaką decyzję podejmie zawodnik Bayeru Leverkusen, którego łączono również z Milanem i Galatasaray Stambuł.

Granit Xhaka z powodzeniem występuje w barwach zespołu Aptekarzy od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na BayArenę za 15 milionów euro z Arsenalu, gdzie spędził siedem poprzednich sezonów. Defensywny pomocnik w koszulce Bayeru Leverkusen rozegrał łącznie 99 meczów, w których zdobył 6 bramek i zaliczył 9 asyst. 137-krotny reprezentant Szwajcarii razem z niemiecką drużyną sięgnął po Bundesligę oraz Puchar Niemiec.