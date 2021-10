Rywalizacja w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu wkroczyła w decydującą fazę. Już w poniedziałek i wtorek możemy poznać pierwsze drużyny, która zapewnią sobie awans do finałów mistrzostw świata. Prezentujemy jak wygląda sytuacja w poszczególnych grupach.

Turniej finałowy Mistrzostw Świata rozegrany zostanie w przyszłym roku w Katarze. Awans wywalczy 13 europejskich reprezentacji

Reprezentacja Polski po siedmiu meczach zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy I

Kto jest najbliżej awansu na mundial? Analizujemy szanse drużyn na awans i prezentujemy sytuację w poszczególnych grupach

Ile drużyn wchodzi z grupy eliminacji mistrzostw świata?

Rywalizacja w eliminacjach wkroczyła już w decydującą fazę. W turnieju finałowym, który odbędzie się w dniach 21 listopada – 18 grudnia przyszłego roku, udział wezmą 32 drużyny. 13 z nich reprezentować będą Europę.

Turniej finałowy Mistrzostw Świata w 2022 roku odbędzie się w dniach 21 listopada – 18 grudnia. Wezmą w nich udział 32 drużyny. Dla drużyn z Europy przeznaczonych jest 13 miejsc, o które 55 reprezentacji walczy w eliminacjach. Rywalizacja toczy się w dziesięciu grupach, z których bezpośredni awans do turnieju finałowego wywalczą tylko zwycięzcy.

Drużyny, które zajmą drugie miejsca w swoich grupach uzyskają prawo gry w barażach, które wyłonią pozostałych trzech finalistów. W barażach zagrają również dwie najlepsze drużyny spośród zwycięzców grup Ligi Narodów (w oparciu o klasyfikację Ligi Narodów), które zajęły miejsca poza pierwszą dwójką w swojej grupie eliminacyjnej.

Eliminacje MŚ 2022 – grupa A

W grupie A rywalizacja o awans z pierwszego miejsca rozstrzygnie się dopiero w listopadzie. Rozstrzygnie się między dwoma drużynami – Serbią i Portugalią. We wtorek obie drużyny powinny zapewnić sobie miejsce w pierwszej dwójce. Serbowie będą tego pewni, jeżeli pokonają Azerbejdżan lub jeśli Luksemburg wygra z Portugalią. Drugi scenariusz jest mało realny. Portugalia miejsca w pierwszej dwójce będzie pewna, jeżeli przynajmniej zremisuje z Luksemburgiem.

Zajmujące czwarte i piąte miejsce w tabeli grupy A reprezentacje Irlandii i Azerbejdżanu nie mają już szans na zakończenie rywalizacji w pierwszej dwócje.

drużyna mecze bramki punkty 1 Serbia 6 13:7 14 2 Portugalia 5 11:4 13 3 Luksemburg 5 5:9 6 4 Irlandia 6 8:8 5 5 Azerbejdżan 6 3:12 1

12 października:

20:45 Serbia – Azerbejdżan

20:45 Portugalia – Luksemburg



11 listopada:

18:00 Azerbejdżan – Luksemburg

20:45 Irlandia – Portugalia



14 listopada:

20:45 Luksemburg – Irlandia

20:45 Portugalia – Serbia

Eliminacje MŚ 2022 – grupa B

We wtorek na pewno nie poznamy rozstrzygnięcia w kwestii dwóch pierwszych miejsc w grupie B. Szanse na znalezienie się w czołowej dwójce mają trzy drużyny – Hiszpania, Szwecja i Grecja. Liderem jest drużyna Luisa Enrique, ale ma tylko jeden punkt przewagi nad Szwecją, która jednak rozegrała jeden mecz mniej. Szwecja może objąć prowadzenie w tabeli we wtorek, kiedy mierzyć się będzie z trzecią w tabeli Grecją. Szansa na wyjście z awans nie mają już drużyny Kosowa i Gruzji.

drużyna mecze bramki punkty 1 Hiszpania 6 13:5 13 2 Szwecja 5 10:3 12 3 Grecja 5 7:4 9 4 Kosowo 6 3:12 4 5 Gruzja 6 2:11 1

12 października:

20:45 Kosowo – Gruzja

20:45 Szwecja – Grecja

11 listopada:

18:00 Gruzja – Szwecja

20:45 Grecja – Hiszpania

14 listopada:

20:45 Gruzja – Kosowo

20:45 Hiszpania – Szwecja

Eliminacje MŚ 2022 – grupa C

Faworytem do zajęcia pierwszego miejsca w grupie C jest reprezentacja Włoch, która październikową przerwę na mecze reprezentacji miała zarezerwowaną na Ligę Narodów. Drużyna Roberto Manciniego do walki o awans na przyszłoroczny mundial wróci w listopadzie, ale już we wtorek może być pewna zakończenia rywalizacji na przynajmniej drugim miejscu. Stanie się tak, jeżeli Irlandia Północna nie zdoła wygrać z Bułgarią.

Szanse na zapewnienie sobie co najmniej drugiego miejsca będzie miała także Szwajcaria. Tutaj do spełnienia jest jednak kilka warunków. Stanie się tak, jeżeli Szwajcaria pokona Litwę, a Irlandia Północna nie wygra z Bułgarią lub jeżeli Szwajcaria zremisuje z Litwą, a Irlandia Północna przegra z Bułgarią.

Po ostatnim spotkaniach wiadomo również, że reprezentacja Bułgarii nie ma już definitywnie szans na wygranie grupy, natomiast Litwa nie znajdzie się w czołowej dwójce na koniec eliminacji.

drużyna mecze bramki punkty 1 Włochy 6 12:1 14 2 Szwajcaria 5 6:1 11 3 Irlandia Płn. 5 4:5 5 4 Bułgaria 6 4:9 5 5 Litwa 6 4:14 3

12 października:

20:45 Litwa – Szwajcaria

20:45 Bułgaria – Irlandia Płn.

12 listopada:

20:45 Irlandia Płn. – Litwa

20:45 Włochy – Szwajcaria

15 listopada:

20:45 Irlandia Płn. – Włochy

20:45 Szwajcaria – Bułgaria

Eliminacje MŚ 2022 – grupa D

Sytuacja w grupie D jest podobna do tej sytuacji w grupie B. We wtorek nie poznamy bowiem żadnych konkretnych rozstrzygnięć i będzie trzeba poczekać na nie do listopada. Po ostatniej serii spotkań szanse na awans definitywnie stracił Kazachstan.

Zdecydowanym faworytem do awansu z pierwszego miejsca pozostaje reprezentacja Francji, która pewnie przewodzi w grupowej tabeli, a kolejne spotkanie rozegra z zamykającym stawkę Kazachstanem. Rywalizacja o drugie miejsc rozstrzygnie się między trzema drużynami – Ukrainą, Bośnią i Hercegowiną i Finlandią. Kluczowy w tej kwestii niewątpliwie będzie wtorkowy pojedynek dwóch pierwszych zespołów. Pokonany znacząco skomplikuje swoją sytuację. Na korzystny wynik w tym spotkaniu liczą z pewnością także Finowie, którzy u siebie zmierzą się z Kazachstanem.

drużyna mecze bramki punkty 1 Francja 6 8:3 12 2 Ukraina 6 8:7 8 3 Bośnia i Herc. 5 7:6 6 4 Finlandia 5 5:7 5 5 Kazachstan 6 5:10 3

12 października:

16:00 Kazachstan – Finlandia

20:45 Ukraina – Bośnia i Hercegowina

13 listopada:

15:00 Bośnia i Hercegowina – Finlandia

20:45 Francja – Kazachstan

16 listopada:

20:45 Finlandia – Francja

20:45 Bośnia i Hercegowina – Ukraina

Eliminacje MŚ 2022 – grupa E

Jednego z pierwszych finalistów mistrzostw świata w 2022 roku możemy poznać już w poniedziałek, w wyniku rywalizacji w grupie E. Zdecydowanym liderem grupy jest reprezentacja Belgii, która październik miała zarezerwowany na występy w Lidze Narodów. Niewykluczone jednak, że nawet nie wychodząc na boisku zapewni sobie udział w turnieju finałowym. Belgowie będą pewni awansu, jeżeli w poniedziałkowym meczu Walii nie uda się wygrać z Estonią. Walia, choć zajmuje obecnie trzecie miejsce, jest jedyną drużyną, która ma jeszcze szanse na wyprzedzenie Belgii w tabeli grupy.

W poniedziałek ważne spotkanie w walce o miejsce w pierwszej dwójce rozegra również reprezentacja Czech, która zmierzy się z najsłabszym zespołem w stawce – Białorusią.

drużyna mecze bramki punkty 1 Belgia 6 21:4 16 2 Czechy 6 10:9 10 3 Walia 5 7:7 8 4 Estonia 5 8:15 4 5 Białoruś 6 6:17 3

11 października:

20:45 Białoruś – Czechy

20:45 Estonia – Walia

13 listopada:

20:45 Walia – Białoruś

20:45 Belgia – Estonia

16 listopada:

20:45 Walia – Belgia

20:45 Czechy – Estonia

Eliminacje MŚ 2022 – grupa F

Sytuacja w grupie F w walce o pierwsze miejsce w grupie jest bardzo klarowna. Z bardzo dużą dożą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że awans z grupy F wywalczy Dania, która może się pochwalić kompletem 21 punktów na koncie. Duńczycy w siedmiu dotychczasowych spotkaniach zdobyli również aż 26 bramek, nie tracąc przy tym ani jednej. Awansu nikt im nie odbierze.

Reprezentacja Danii matematycznie awans zapewni sobie, jeżeli we wtorkowym meczu z Austrią odniesie zwycięstwo. Wówczas nie będzie musiała spoglądać na wyniki innych spotkań. Warianty awansu Danii we wtorek są jeszcze dwa. Nastąpi to jeżeli zremisuje z Austrią, a Szkocja nie pokona Wysp Owczych lub jeżeli Szkoci doznają porażki. Wtedy Dania będzie mogła nawet pozwolić sobie na porażkę.

Szkocja we wtorek będzie natomiast walczyć o zapewnienie sobie co najmniej drugiego miejsca w tabeli. Potrzebuje do tego nie tylko zwycięstwa nad Wyspami Owczymi, ale również porażek Izraela i Anglii.

Szans na zajęcie miejsca w pierwszej dwójce ligowej tabeli nie mają już reprezentacje Wysp Owczych i Mołdawii.

drużyna mecze bramki punkty 1 Dania 7 26:0 21 2 Szkocja 7 12:7 14 3 Izrael 7 16:14 10 4 Austria 7 11:13 10 5 Wyspy Owcze 7 4:16 4 6 Mołdawia 7 3:22 1

12 października:

20:45 Wyspy Owcze – Szkocja

20:45 Izrael – Mołdawia

20:45 Dania – Austria

12 listopada:

18:00 Mołdawia – Szkocja

20:45 Dania – Wyspy Owcze

20:45 Austria – Izrael

15 listopada:

20:45 Izrael – Wyspy Owcze

20:45 Szkocja – Dania

20:45 Austria – Mołdawia

Eliminacje MŚ 2022 – grupa G

W grupie G rywalizacja nie tylko o miejsce w pierwszej dwójce, ale również o pierwszą lokatę jest bardzo otwarta. Teoretycznie szanse na awans mają nawet cztery drużyny. To sprawia, że na najważniejsze rozstrzygnięcia będziemy musieli poczekać do listopada.

Czego możemy się dowiedzieć w październiku? Reprezentacja Holandii może zagwarantować sobie miejsce w pierwszej dwójce. Pomarańczowi będą tego pewni, jeżeli pokonają Gibraltar, Turcja przegra z Łotwą, a Norwegia nie przegra z Czarnogórą.

Matematycznych szans na awans nie mają dwie drużyny – Łotwa i Gibraltar.

drużyna mecze bramki punkty 1 Holandia 7 23:6 16 2 Norwegia 7 13:6 14 3 Turcja 7 17:14 12 4 Czarnogóra 7 11:9 11 5 Łotwa 7 7:11 5 6 Gibraltar 7 3:28 0

11 października:

20:45 Łotwa – Turcja

20:45 Norwegia – Czarnogóra

20:45 Holandia – Gibraltar

13 listopada:

18:00 Norwegia – Łotwa

18:00 Turcja – Gibraltar

20:45 Czarnogóra – Holandia

16 listopada:

20:45 Gibraltar – Łotwa

20:45 Czarnogóra – Turcja

20:45 Holandia – Norwegia

Eliminacje MŚ 2022 – grupa H

O tym kto zajmie pierwsze miejsce w grupie H może zadecydować ostatnia kolejka eliminacji, w której na przeciwko siebie staną reprezentacje Chorwacji i Rosji. Aktualnie obie drużyny mają na swoim koncie po 16 punktów. Teraz celem obu drużyn jest zdobycie kompletu punktów w dwóch nadchodzących meczach.

W poniedziałek reprezentacje Chorwacji i Rosji mogą zapewnić sobie miejsce co najmniej w pierwszej dwójce. Chorwacja będzie tego pewna, jeżeli pokona Słowację, a Słowenia nie wygra z Rosją lub jeżeli zremisuje ze Słowacją, a Słowenia przegra z Rosją.

W przypadku Rosji wygląda to podobnie. Nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy będą pewni przynajmniej drugiej lokaty, jeżeli pokonała Słowenię.

drużyna mecze bramki punkty 1 Chorwacja 7 11:1 16 2 Rosja 7 11:4 16 3 Słowenia 7 8:7 10 4 Słowacja 7 7:6 9 5 Malta 7 6:15 4 6 Cypr 7 1:11 4

11 października:

18:00 Cypr – Malta

20:45 Słowenia – Rosja

20:45 Chorwacja – Słowacja

11 listopada:

18:00 Rosja – Cypr

20:45 Malta – Chorwacja

20:45 Słowacja – Słowenia

14 listopada:

15:00 Malta – Słowacja

15:00 Słowenia – Cypr

15:00 Chorwacja – Rosja

Eliminacje MŚ 2022 – grupa I

Polskich kibiców niewątpliwie najbardziej interesuje sytuacja w grupie I, gdzie o awans na mundial walczy reprezentacja Polski. We wtorek czekają nas dwa kluczowe spotkania, po których powinniśmy wiedzieć znacznie więcej.

Pierwszą lokatę z czterema punktami przewagi nad Albanią oraz pięcioma nad Polską zajmuje reprezentacja Anglii, która nie powinna wypuścić z rąk awansu z pierwszego miejsca. Drużyna Garetha Southgate’a we wtorek może zapewnić sobie miejsce w pierwszej dwójce jeżeli pokona Węgry.

Jak wygląda sytuacja Polski na trzy spotkania przed końcem eliminacji? Biało-Czerwoni zajmują obecnie trzecią lokatę i muszą skupić się na walce o drugie miejsce, które aktualnie zajmuje Albania. Reprezentacja Polski traci obecnie do niej jeden punkt, ale we wtorek obie drużyny zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu w Tiranie. Podopieczni Paulo Sousy w żadnym wypadku nie mogą sobie pozwolić na porażkę, która praktycznie przekreśliłaby ich szanse na występ w przyszłorocznym mundialu. Najlepszym scenariuszem byłoby oczywiście zwycięstwo, które pozwoliłoby awansować polskiej drużynie na drugie miejsce w tabeli i zyskać psychologiczną przewagę przed ostatnimi dwoma kolejkami.

drużyna mecze bramki punkty 1 Anglia 7 23:2 19 2 Albania 7 11:6 15 3 Polska 7 24:8 14 4 Węgry 7 12:11 10 5 Andorra 7 4:19 3 6 San Marino 7 1:29 0

12 października:

20:45 San Marino – Andorra

20:45 Albania – Polska

20:45 Anglia – Węgry



12 listopada:

20:45 Andorra – Polska

20:45 Węgry – San Marino

20:45 Anglia – Albania



15 listopada:

20:45 San Marino – Anglia

20:45 Albania – Andorra

20:45 Polska – Węgry

Eliminacje MŚ 2022 – grupa J

Reprezentacja Niemiec już w poniedziałek może zapewnić sobie udział w turnieju finałowym mistrzostw świata. Podopieczni Hansiego Flicka potrzebują do tego zwycięstwa nad Macedonią Północną oraz braku porażki Rumunii w starciu z Armenią. Wygrana na pewno zapewni Niemcom miejsce w pierwszej dwójce tabeli

O ile sprawa pierwszego miejsca w grupie J jest niemal przesądzona, bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja o drugą lokatę. Kandydatów do jej zajęcia jest trzech – Macedonia Północna, Armenia i Rumunia. Obecnie drużyny te dzielą zaledwie dwa punkty, dlatego też możemy spodziewać się zaciętej rywalizacji do ostatniej kolejki.

drużyna mecze bramki punkty 1 Niemcy 7 19:3 18 2 Macedonia Północna 7 15:6 12 3 Armenia 7 8:10 12 4 Rumunia 7 10:8 10 5 Islandia 7 7:15 5 6 Liechtenstein 7 2:19 1

11 października:

20:45 Macedonia Płn. – Niemcy

20:45 Rumunia – Armenia

20:45 Islandia – Liechstenstein

11 listopada:

18:00 Armenia – Macedonia Płn.

20:45 Rumunia – Islandia

20:45 Niemcy – Liechstenstein

14 listopada:

18:00 Liechstenstein – Rumunia

18:00 Armenia – Niemcy

18:00 Macedonia Płn. – Islandia

