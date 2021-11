Eliminacje MŚ 2022: analiza sytuacji w grupach przed ostatnią kolejką

Na kolejkę przed zakończeniem eliminacji do mistrzostw świata tylko cztery drużyny ze strefy europejskiej są pewne udziału w turnieju finałowym. Kolejnych sześciu finalistów poznamy w ostatniej kolejce, która toczyć się będzie od niedzieli do wtorku. Ciekawie zapowiada się także rywalizacja o prawo gry w barażach. Kto ma szanse na awans? Prezentujemy jak wygląda sytuacja w poszczególnych grupach.

Reprezentacje Niemiec, Danii, Francji i Belgii są już pewne udziału w przyszłorocznym mundiali w Katarze

Sześciu kolejnych finalistów wyłonią mecze ostatniej kolejki eliminacji w strefie europejskiej

Analizujemy sytuację we wszystkich eliminacyjnych grupach na jedną kolejkę przed końcem rywalizacji

Eliminacje MŚ 2022 – grupa A

Jedną z grup w której rywalizacja w ostatniej kolejce zapowiada się bardzo ciekawie jest bez wątpienia grupa A. W bezpośrednim pojedynku o pierwsze miejsce w tabeli powalczą reprezentacje Portugalii i Serbii, które mają obecnie na swoim koncie po 17 punktów. W lepszej sytuacji przed niedzielnym meczem jest Portugalia, która może się pochwalić lepszym bilansem bramkowym i do zakończenia rywalizacji na pierwszym miejscu w tabeli wystarcza mu remis. Serbowie, aby przeskoczyć swojego rywala muszą sięgnąć po pełną pulę.

drużyna mecze bramki punkty 1 Portugalia 7 16:4 17 2 Serbia 7 16:8 17 3 Luksemburg 7 8:15 9 4 Irlandia 7 8:8 6 5 Azerbejdżan 7 5:18 1



14 listopada:

20:45 Luksemburg – Irlandia

20:45 Portugalia – Serbia

Eliminacje MŚ 2022 – grupa B

Bezpośredni pojedynek o awans na katarski mundial czeka nas również w grupie B. Po ostatniej kolejce doszło do zmiany na fotelu lidera. Hiszpania, która skromnie 1:0 pokonała Grecję przeskoczyła Szwecję, która sprawiła ogromny zawód swoim kibicom przegrywając 0:2 z Gruzją. Szwedzi tym samym bardzo mocno skomplikowali swoją sytuację w walce o pierwsze miejsce w grupie.

Hiszpanie do niedzielnego meczu przystąpią w komfortowej sytuacji, bowiem w pełni zadowoli ich remis. Szwedzi będą musieli wznieść się na wyżyny umiejętności i sprawić niespodziankę zdobywając trzy punkty.

drużyna mecze bramki punkty 1 Hiszpania 7 14:5 16 2 Szwecja 7 12:5 15 3 Grecja 7 7:7 9 4 Gruzja 8 6:12 7 5 Kosowo 7 4:14 4

14 listopada:

20:45 Gruzja – Kosowo

20:45 Hiszpania – Szwecja

Eliminacje MŚ 2022 – grupa C

W poniedziałek rozstrzygnięta zostanie również kwestia awansu z grupy C, w której walczą reprezentacje Włoch i Szwajcarii. Obie drużyny rywalizowały ze sobą w piątek, ale mecz zakończył się remisem. W ostatniej kolejce nie tylko będą musiały walczyć o zwycięstwo (Włochy na wyjeździe z Irlandią Płn., Szwajcaria u siebie z Bułgarią), ale także zerkać na wynik równolegle toczącego się drugiego meczu. W przypadku równej liczby punktów o awansie decydować będzie bilans bramkowy. Obecnie lepszym dysponuje reprezentacja Włoch, ale różnica między nimi i Szwajcarią to tylko dwa gole.

drużyna mecze bramki punkty 1 Włochy 7 13:2 15 2 Szwajcaria 7 11:2 15 3 Irlandia Płn. 7 6:7 8 4 Bułgaria 7 6:10 8 5 Litwa 8 4:19 3

15 listopada:

20:45 Irlandia Płn. – Włochy

20:45 Szwajcaria – Bułgaria

Eliminacje MŚ 2022 – grupa D

Reprezentacja Francji gromiąc 8:0 Kazachstan w sobotnim meczu zapewniła sobie awans do turnieju finałowego. Sprawą otwartą pozostaje natomiast kwestia drugiego miejsca w tabeli. Szansę na jego zajęcie mają drużyny Finlandii (11 pkt) i Ukrainy (9 pkt). Rozstrzygniecie poznamy w najbliższy wtorek, kiedy Finowie zmierzą się u siebie z Francją, natomiast Ukraina zagra na wyjeździe z Bośnią Hercegowiną.

drużyna mecze bramki punkty 1 Francja 7 16:3 15 2 Finlandia 7 10:8 11 3 Ukraina 7 9:8 9 4 Bośnia i H. 7 9:10 7 5 Kazachstan 8 5:20 3

16 listopada:

20:45 Finlandia – Francja

20:45 Bośnia i Hercegowina – Ukraina

Eliminacje MŚ 2022 – grupa E

Z grupy E awans na przyszłoroczny zapewniła sobie już reprezentacja Belgii, która w sobotę pokonała 3:1 Estonię. Kolejne dwie drużyny – reprezentacje Walii i Czech – zagrają w barażach. Miejsce w barażach mają pewne dzięki swoim wynikom w poprzedniej edycji Ligi Narodów, bez względu na to czy zakończą rywalizację na drugim czy trzecim miejscu w grupie.

drużyna mecze bramki punkty 1 Belgia 7 24:5 19 2 Walia 7 13:8 14 3 Czechy 7 12:9 11 4 Estonia 7 9:19 4 5 Białoruś 8 7:24 3

16 listopada:

20:45 Walia – Belgia

20:45 Czechy – Estonia

Eliminacje MŚ 2022 – grupa F

Na kolejkę przed końcem eliminacji w strefie europejskiej w pełni rozstrzygnięta jest rywalizacja w grupie F. Już wcześniej pierwsze miejsce i awans zapewniła sobie reprezentacja Danii, która może się pochwalić kompletem dziewięciu zwycięstw na koncie. Miejsca w barażach pewna jest natomiast reprezentacja Szkocji, która na swoim koncie ma 20 punktów i o siedem punktów wyprzedza Izraela i Austrię.

drużyna mecze bramki punkty 1 Dania 9 30:1 27 2 Szkocja 9 15:7 20 3 Izrael 9 20:19 13 4 Austria 9 15:16 13 5 Wyspy Owcze 9 5:20 4 6 Mołdawia 9 4:26 1

15 listopada:

20:45 Izrael – Wyspy Owcze

20:45 Szkocja – Dania

20:45 Austria – Mołdawia

Eliminacje MŚ 2022 – grupa G

Reprezentacja Holandii remisując w sobotę 2:2 z Czarnogórą, mimo prowadzenia 2:0, zmarnowała szanse na zapewnienie sobie pierwszego miejsca w grupie. W efekcie ostatnia kolejka w grupie G zapowiada się niezwykle ciekawie. W grze o awans nadal pozostają trzy drużyny. Kluczowe dla losów rywalizacji będzie miało spotkanie Holendrów z Norwegią. Obie drużyny będą musiały w tym meczu walczyć o pełną pulę. W równolegle toczącym się meczu Turcja zagra na wyjeździe z Czarnogórą i również będzie musiała sięgnąć po komplet punktów, jeżeli będzie chciała zająć przynajmniej drugie miejsce.

drużyna mecze bramki punkty 1 Holandia 9 31:8 20 2 Turcja 9 25:14 18 3 Norwegia 9 15:6 18 4 Czarnogóra 9 13:13 12 5 Łotwa 9 8:13 6 6 Gibraltar 9 3:40 0

16 listopada:

20:45 Gibraltar – Łotwa

20:45 Czarnogóra – Turcja

20:45 Holandia – Norwegia

Eliminacje MŚ 2022 – grupa H

Duże emocje czekają nas we wtorek w Zagrzebiu, gdzie dojdzie do pojedynku dwóch drużyn liczących się w walce o pierwsze miejsce w tabeli. Drudzy w tabeli Chorwaci przed własną publicznością podejmować będą liderujących Rosjan. To właśnie gości będą w znacznie lepszej sytuacji, bowiem mając na swoim koncie dwa punkty więcej zadowoli ich remis. Reprezentacja Chorwacji z pierwszego miejsca awansuje na mundial tylko w przypadku zwycięstwa.

drużyna mecze bramki punkty 1 Rosja 9 19:5 22 2 Chorwacja 9 20:4 20 3 Słowacja 9 11:10 11 4 Słowenia 9 11:11 11 5 Malta 9 9:24 5 6 Cypr 9 3:19 5

14 listopada:

15:00 Malta – Słowacja

15:00 Słowenia – Cypr

15:00 Chorwacja – Rosja

Eliminacje MŚ 2022 – grupa I

Reprezentacja Polski nadal ma matematyczne szanse na zajęcie pierwszego miejsca w grupie I. Co musiałoby się wydarzyć, aby do tego doszło? Biało-czerwoni musieliby nie tylko pokonać w poniedziałek Węgry, ale także liczyć na sensacyjną porażkę z San Marino. To się jednak oczywiście nie wydarzy. Tym samym Anglicy już teraz mogą świętować awans do turnieju finałowego, podczas gdy podopieczni Paulo Sousy mogą już zacząć myśleć o rywalizacji w barażach.

drużyna mecze bramki punkty 1 Anglia 9 29:3 23 2 Polska 9 29:9 20 3 Albania 9 11:12 15 4 Węgry 9 17:12 14 5 Andora 9 8:23 6 6 San Marino 9 1:36 0



15 listopada:

20:45 San Marino – Anglia

20:45 Albania – Andorra

20:45 Polska – Węgry

Eliminacje MŚ 2022 – grupa J

Grupa J została zdominowała przez reprezentację Niemiec, która już wcześniej zapewniła sobie pierwsze miejsce. Nadal nie wiadomo jednak, kto otrzyma prawo gry w barażach. Przed ostatnią serią spotkań szanse na zakończenie rywalizacji na drugim miejscu w tabeli mają trzy drużyny. W najlepszej sytuacji jest Macedonia Północna, która zakończy rywalizację na drugiej lokacie jeżeli wygra u siebie z Islandią. Szanse mają również zespoły Rumunii i Armenii, ale nie tylko będą musiały wygrać swoje spotkania, odpowiednio z Liechtensteinem i Niemcami, ale także liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych meczach.

drużyna mecze bramki punkty 1 Niemcy 9 32:3 24 2 Macedonia Północna 9 20:10 15 3 Rumunia 9 11:8 13 4 Armenia 9 8:16 12 5 Islandia 9 11:15 9 6 Liechtenstein 9 2:32 1

14 listopada:

18:00 Liechstenstein – Rumunia

18:00 Armenia – Niemcy

18:00 Macedonia Płn. – Islandia