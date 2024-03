PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski w marcu wystąpi w barażach o miejsce na Euro 2024

Zostały już tylko dwa nieobsadzone miejsca

Z naszego artykułu dowiesz się, kiedy odbędzie się mecz Polska – Estonia, a także finał play-offów

Kiedy odbędzie się mecz Polska – Estonia?

Rok 2023 w wykonaniu reprezentacji Polski był wręcz katastrofalny. Afera goniła aferę, zatrudnienie Fernando Santosa okazało się błędem, a mało który piłkarz potrafił wznieść się ponad przeciętność. To wszystko sprawiło, że Biało-czerwoni nie awansowali z, wydawałoby się, niemożliwej do niewygrania grupy eliminacyjnej do Mistrzostw Europy w Niemczech.

W grupie E wygrała tylko trzy spotkania z ośmiu możliwych. Dotkliwe porażki kosztowały ją ustąpienie zarówno reprezentacji Albanii, jak i Czech. Niezwykle rozczarowująca, trzecia lokata, dała jednak promyk nadziei. Pozwoliła bowiem powalczyć podopiecznym Michała Probierza w barażach.

Do pakowania się do Niemiec jednak jeszcze daleka droga. By do tego doszło, Polacy muszą wygrać nie jeden, a dwa mecze. W najbliższy czwartek (21 marca) o godzinie 21:00 na stadionie PGE Narodowym, podejmą rywali z Estonii. Wielkim faworytem spotkania są gospodarze.

W drugim półfinale play-offów, zmierzą się zaś Walijczycy i Finowie. Obsadę finału stanowić będą, rzecz jasna, triumfatorzy swoich pierwszych meczów. Jeżeli graczom Probierza uda się pokonać Estończyków, finał rozegrają na wyjeździe, 26 marca, również o godzinie 20:45.

Kiedy reprezentacja Polski gra w barażach o Euro 2024?

Półfinał: Polska – Estonia, 21 marca (czwartek), godzina 20:45

Finał: Walia / Finlandia – Polska / Estonia, 26 marca (wtorek), godzina 20:45.

