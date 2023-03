Reprezentacja Polski kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Pradze, gdzie jutro zagra z Czechami w spotkaniu eliminacji do EURO 2024. W przedmeczowej konferencji prasowej wziął udział selekcjoner Fernando Santos, którego debiut na ławce trenerskiej Biało-Czerwonych zbliża się wielkimi krokami. Portugalczyk czuje odpowiedzialność przed premierowym meczem.

PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Reprezentacja Polski jest już w Pradze, gdzie zmierzy się z Czechami

Fernando Santos w piątek zadebiutuje w roli selekcjonera Biało-Czerwonych

Portugalczyk odpowiedział na pytania dziennikarzy na konferencji

Fernando Santos spotkał się z dziennikarzami przed swoim debiutem

Samolot z reprezentacją Polski na pokładzie kilkadziesiąt minut temu wylądował w Pradze, gdzie w najbliższy piątek o godzinie 20:45 na Fortuna Arenie zagramy z Czechami. Mecz w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2024 będzie debiutem Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera Biało-Czerwonych. Przypomnijmy, że Portugalczyk przejął tę posadę po Czesławie Michniewiczu, z którym pożegnano się po Mundialu w Katarze.

Fernando Santos pojawił się na przedmeczowej konferencji prasowej, na której odpowiedział na pytania dziennikarzy. – Spotkałem w reprezentacji fantastyczną atmosferę. Zawodnicy są bardzo zmotywowani i chcą współpracować. Oczywiście próbują dopasować się do nowych pomysłów. Każdy selekcjoner ma swoje pomysły, nie są gorsze, nie są lepsze, po prostu są inne. Próbowaliśmy nad tym pracować przez ostatnie dni – powiedział selekcjoner.

– Zostałem bardzo dobrze przyjęty, a jeśli chodzi o zaangażowanie i pasję zawodników, nie zaskoczyło mnie to, bo miałem już świadomość tego jako obserwator. Jak jest dobra atmosfera, wszystko działa lepiej. Piłkarze na treningach dawali z siebie wszystko, próbowali zrozumieć moją wizję gry. W pierwszych dniach nie wszystko idzie pomyśli, tak jest zawsze, ale jestem przekonany, że przed nami fantastycznie spotkanie. Podchodzimy do niego z radością i pewnością siebie – dodał.

– Mamy świadomość, że jest to trudny mecz, z trudnym rywalem. Czechy pokazały w Lidze Narodów, że są silną drużyną, ale jesteśmy na to gotowi – stwierdził.

– Kontuzje to normalna rzecz, powołujemy tylu zawodników, aby być przygotowani. Kacper Kozłowski nawet nie zdążył z nami trenować, to część piłki nożnej. Wybieramy 25 piłkarzy, aby być gotowi. Dobrze byłoby mieć wszystkich zdrowych, ale poziom zawodników jest podobny i będziemy gotowi na mecz. W głowie mam już 99% składu wyjściowego – mówi Fernando Santos.

– Wszyscy trenerzy się stresują. Praca selekcjonera to ciągły stres. Ten debiut to odpowiedzialność. To nowy etap w moim życiu, nowy kraj. Musimy ten stres zamienić w coś pozytywnego, czyli chęć walki, zaufanie oraz wiarę – przyznał Portugalczyk.

– Zawodnicy jeszcze nie wiedzą, kto zagra. Mam zaufanie do wszystkich piłkarzy w kadrze. Najważniejsze dla mnie jest to, żebyśmy uwierzyli, że jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za grę. Jako Polska jesteśmy w stanie zdominować mecz posiadając piłkę – zakończył 68-latek.