Koszmar piłkarza Freiburga, to pudło trzeba zobaczyć [WIDEO]

Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Roland Sallai

SC Freiburg 1:2 Wolfsburg, pudło Sallaia

Vfl Wolfsburg może odetchnąć po 31. kolejce Bundesligi. Popularne Wilki pokonały SC Freiburg 2:1 po fantastycznym golu Maxence’a Lacroix w samej końcówce meczu i dzięki temu mają aktualnie siedem punktów przewagi nad strefą spadkową.

Trzeba jednak powiedzieć, że Wolfsburg miał sporo szczęścia, a wszystko przez koszmarne pudło Rolanda Sallaia. Napastnik Freiburga w 87. minucie meczu w fatalnym stylu zmarnował rzut karny. Węgier podczas rozbiegu poślizgnął się i bardzo nieczysto trafił w piłkę, co poskutkowało strzałem wysoko ponad bramką. Gdyby piłkarz zamienił jedenastkę na gola, to gospodarze wyszliby na prowadzenie. W takiej sytuacji porażka byłaby mało prawdpodobnym scenariuszem.

Freiburg i Wolfsburg w tabeli

Aktualnie Freiburg zajmuje 7. miejsce w tabeli i prawdopodobnie nie zakwalifikuje się do europejskich pucharów. Drużyna nie wykorzystała szansy na odrobienie punktów do szóstego Eintrachtu, który przegrał 1:2 z Bayernem Monachium. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek Freiburg traci do premiowanych pozycji pięć punktów.

Z kolei Wolfsburg zajmuje 12. lokatę, mając bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. Przez długi okres sezonu Wilki były poważnie zagrożone degradacją. Jednak teraz wszystko wskazuje na to, że klub osiągnie upragniony cel.

Sprawdź: Kane z dubletem w Bundeslidze. Rekord Lewandowskiego coraz bliżej. Ile goli brakuje Anglikowi?