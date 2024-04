Żenująca gra Śląska trwa. Oddala się tytuł mistrzowski [WIDEO]

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Śląsk - Ruch

Śląsk nie zagra w europejskich pucharach?

Po rundzie jesiennej Śląsk Wrocław był liderem Ekstraklasy i miał największe szanse na mistrzowski tytuł. Wydawało się, że Jacek Magiera stworzył niezwykle skuteczny zespół, który przede wszystkim dobrze funkcjonuje w grze obronnej, a ta jest kluczem do osiągania sukcesów. Na przestrzeni ostatnich miesięcy sytuacja diametralnie się jednak zmieniła – Śląsk punktuje wiosną praktycznie najsłabiej w całej Ekstraklasie, a dyspozycja piłkarzy pozostawia wiele do życzenia. Potwierdzeniem było sobotnie spotkanie z Ruchem Chorzów.

Wrocławianie mieli szanse, aby zbliżyć się do Jagiellonii Białystok na dwa punkty. Od początku meczu to Ruch Chorzów radził sobie natomiast znacznie lepiej, obejmując zasłużone prowadzenie. Na przerwę goście schodzili z dwubramkowym wynikiem, a po zmianie stron trafili po raz trzeci. W samej końcówce Śląsk rzucił się do odrabiania strat, lecz było go stać tylko na dwa trafienia. Gospodarze nie zdobyli w starciu z potencjalnym spadkowiczem choćby punktu, co można uznać za kompletną kompromitację.

Śląsk walczył do końca! Exposito i Matsenko z bramkami, ale na odrobienie strat zostało za mało czasu i Śląsk ostatecznie przegrywa! 👀



📺 A już o 20:00 mecz Widzew – Raków w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/fVmVCcXfcr — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 27, 2024

Wiadomo już, że po 30. kolejce Śląsk będzie znajdował się za plecami Górnika Zabrze, a wyprzedzić go może jeszcze Lech Poznań. Wrocławianie powinni zacząć skupiać się na zajęciu miejsca w pierwszej trójce, które da możliwość gry w europejskich pucharach, gdyż mistrzostwo Polski zdaje się powoli być poza zasięgiem.

Zobacz również: Festiwal pięknych goli w meczu Górnik – ŁKS, Ennali kręcił obroną rywali [WIDEO]