Alonso wciąż niepokonany. Bayer znów to zrobił! [WIDEO]

Seria Bayeru Leverkusen trwa

Bayer Leverkusen wciąż jest niepokonany w tym sezonie Bundesligi. Aptekarze do tej pory zanotowali 25 zwycięstw i 6 remisów. Wydawało się, że seria drużyny Xabiego Alonso może zakończyć się w 31. kolejce, bo do 96 minuty VfB Stuttgart prowadził 2:1. Jednak po zamieszaniu w końcówce do wyrównania doprowadził Andrich

Bayer Leverkusen 2:2 VfB Stuttgart. Przebieg spotkania, gol po golu

W pierwszej połowie meczu Bayeru Levekrusen z VfB Stuttgart kibice nie obejrzeli żadnej bramki. Za to sędzia pokazał aż trzy żółte kartoniki za nieprzepisowe zagrania. Ukarani zostali Palacios, Kossonou i Undav.

Wynik meczu tuż po przerwie otworzył Chris Fuhrich, który popisał się kapitalną dobitką. Najpierw po uderzeniu Serhou Guirassy’ego piłka trafiła w słupek, a następnie trafiła pod nogi niemieckiego pomocnika.

Dokładnie dziesięć minut później przyjezdni zdobyli drugą bramkę. Tym razem do siatki trafił Deniz Undav, który wygrał siłowy pojedynek z obrońcą i wywalczył sobie odrobinę miejsca do skutecznego uderzenia.

Na odpowiedź ekipy Xabiego Alonso nie trzeba było długo czekać, bo w 62. minucie do siatki trafił Amine Adli. Marokańczyk popisał się precyzyjnym uderzeniem po ziemi z okolic piętnastego metra.

W ostatniej minucie meczu wynik wyrównał Andrich. Niemiec doskonale odnalazł się w polu karnym i mocnym strzałem pokonał golkipera VfB Stuttgart.

NIE-WIA-RY-GOD-NE! ONI ZNOWU TO ZROBILI!



Bayer pozostaje niepokonany po golu w 96. minucie! Ekipa Xabiego Alonso ponownie uciekła spod topora!



#domBundesliga pic.twitter.com/hVJCVJKC5Y — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 27, 2024

