Zwrot akcji w Zagłębiu Lubin. „Spotkaliśmy się z trenerem Ojrzyńskim

Leszek Ojrzyński ma kontrakt z Zagłębiem Lubin tylko do końca sezonu. Pierwsza oferta została odrzucona przez trenera. Rafał Ulatowski w rozmowie z Canal+ Sport zdradził, że porozumienie ws. nowej umowy zostało osiągnięte.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Leszek Ojrzyński na dłużej w Zagłębiu Lubin

Zagłębie Lubin w rundzie wiosennej wyrosło na rewelację PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie można powiedzieć, że Miedziowi włączyli się do walki o mistrzostwo Polski. Choć do zakończenia sezonu pozostało jeszcze wiele spotkań, to obecnie podopieczni Leszka Ojrzyńskiego zajmują 2. miejsce w tabeli. Na swoim koncie mają tyle samo punktów (38), co lider rozgrywek, czyli Jagiellonia Białystok.

Nie jest tajemnicą, że kontrakt trenera wygasa po zakończeniu sezonu. Kilka dni temu wyszło na jaw, że Leszek Ojrzyński odrzucił ofertę Zagłębia Lubin. Jak sam powiedział, warunki, na jakich zasadach miałby zostać, nie spełniały jego oczekiwań.

Głos w tej sprawie zabrał dyrektor sportowy Zagłębia – Rafał Ulatowski. W rozmowie z Canal+ Sport ujawnił, że po kolejnym spotkaniu klub osiągnął porozumienie z trenerem. Wygląda więc na to, że Leszek Ojrzyński w przyszłym sezonie nadal będzie w Zagłębiu.

– Spotkaliśmy się pierwszy i drugi raz z trenerem Leszkiem Ojrzyńskim. Jestem przekonany, że doszliśmy do porozumienia. Nie chcemy szukać kogoś innego. Trener wykonał fantastyczną pracę. Ma jeszcze dużo punktów do zdobycia. Cele, które sobie założyliśmy, wierzymy, że zostaną spełnione – mówił Rafał Ulatowski w Canal+ Sport.

– Jestem szczery i uczciwy. Bardzo się cieszę, że nie musiałem prowadzić rozmów z żadnym innym trenerem. Ufam trenerowi Ojrzyńskiemu, w jego cechy charakteru, podejście do zawodników, dyscyplinę oraz rozwój młodych i doświadczonych piłkarzy – dodał.