Ojrzyński odpowiedział na ofertę Zagłębia. Kontrakt wygasa latem

09:36, 3. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Karol Bugajski [X]

Zagłębie Lubin niespodziewanie włączyło się do walki o mistrzostwo Polski. Kibice zastanawiają się, czy Leszek Ojrzyński zostanie w klubie. Kontrakt trenera wygasa po sezonie. Sam zainteresowany zdradził, że odrzucił propozycję przedłużenia umowy.

Leszek Ojrzyński
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Zagłębie Lubin gra o mistrzostwo, a Ojrzyński odrzucił ofertę

Bieżący sezon w PKO BP Ekstraklasie miał wiele rewelacji, jeśli chodzi o drużyny, które radzą sobie powyżej oczekiwań. W pierwszej części rozgrywek najwięcej mówiło się o Wiśle Płock i Górniku Zabrze. Teraz furorę robi Zagłębie Lubin, które zajmuje 2. miejsce w tabeli. Co więcej, Miedziowi mają tyle samo punktów, co Jagiellonia Białystok i Lech Poznań. Na ten moment są kandydatami do mistrzostwa.

Ojcem sukcesów Zagłębia Lubin jest trener Leszek Ojrzyński. 53-latek przejmował klub w poprzednim sezonie, gdy ten walczył o utrzymanie. Nie tylko uratował drużynę przed spadkiem, ale poczynił z nią taki progres, że dziś po 23. kolejkach mają więcej punktów niż przez cały sezon 2024/2025. Warto jednak przypomnieć, że kontrakt szkoleniowca dobiega końca za kilka miesięcy.

Po meczu z Wisłą Płock trener został zapytany o przyszłość w klubie. Leszek Ojrzyński zdradził, że dostał ofertę, ale warunki, jakie zaproponowało mu Zagłębie, nie usatysfakcjonowały go, więc odrzucił pierwszą propozycję..

Przedłużenie kontraktu, który wygasa z końcem sezonu? Mieliśmy jedno spotkanie z dyrektorem, dostałem propozycję na jakich warunkach mam tu zostać. Nie satysfakcjonuje mnie i oczekuję innej – powiedział Leszek Ojrzyński, cytowany przez Karola Bugajskiego.

Ojrzyński prowadził Zagłębie Lubin w 35 meczach. Jego bilans to 15 zwycięstw, 10 remisów i 10 porażek.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź