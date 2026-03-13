Zagłębie Lubin dogadane z trenerem. Borek ujawnił szczegóły

Zagłębie Lubin przedłuża kontrakt z Leszkiem Ojrzyńskim - ujawnia Mateusz Borek z "Kanału Sportowego". Szkoleniowiec podpisze umowę obowiązującą do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

PressFocus Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Leszek Ojrzyński zostaje w Lubinie. Nowa umowa na stole

Zagłębie Lubin wskoczyło na fotel lidera PKO BP Ekstraklasy po zwycięstwie nad Piastem Gliwice (3:1). Choć Miedziowi na starcie rundy wiosennej doznali porażki z GKS-em Katowice, obecnie pozostają niepokonani w pięciu kolejnych ligowych spotkaniach.

Wszystko wskazuje na to, że lada moment kontrakt z klubem z Dolnego Śląska przedłuży Leszek Ojrzyński. 53-letni trener przejął drużynę walczącą o utrzymanie, a w krótkim czasie przemienił ją w zespół, który walczy o europejskie puchary, a nawet o mistrzostwo Polski.

Obecna umowa szkoleniowca wygasa wraz z końcem czerwca, ale jak poinformował znany komentator sportowy Mateusz Borek, Ojrzyński podpisał nową umowę obowiązującą do końca sezonu 2026/27 z możliwością przedłużenia o kolejny rok. – Cieszę się, że Leszkowi Ojrzyńskiemu tak dobrze żre. Cieszę się, że się dogadał w sprawie nowego kontraktu z Zagłębiem – napisał dziennikarz „Kanału Sportowego”.

Ojrzyński dołączył do lubińskiego klubu w marcu zeszłego roku. Wcześniej prowadził w Ekstraklasie m.in. Koronę Kielce, Stal Mielec oraz Wisłę Płock. Już w 25. kolejce Miedziowi zmierzą się z Lechem Poznań. Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 15 marca, na godzinę 14:45.