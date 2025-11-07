Zagłębie jak wytrawny bokser; zadało dwa pewne ciosy. Górnik na deskach [WIDEO]

Zagłębie Lubin podejmowało dzisiaj przed własną publicznością zespół Górnika Zabrze. Miedziowi zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i finalnie wygrali 2:0.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie szybko trafiało do bramki

Drugim piątkowym meczem tej kolejki PKO Ekstraklasy była rywalizacja pomiędzy Zagłębiem Lubin a Górnikiem Zabrze. Wszystko wskazywało na to, że czeka nas bardzo ciekawy mecz, w którym wiele będzie się działo. Te przypuszczenia się sprawdziły i już od pierwszych minut kibice mogli być zadowoleni z wyboru tego starcia.

Na prowadzenie jako pierwsi tego dnia wyszli gospodarze. W 13. minucie rywalizacji błąd Marcela Łubika dobrze wykorzystał Leonardo Rocha. Pierwotnie napastnik Miedziowych uderzył piłkę wprost w ręce bramkarza zabrzan, ale młodzieżowy reprezentant Polski popełnił błąd i – mówiąc kolokwialnie – wypluł piłkę przed siebie, tę z najbliższej odległości do bramki skierował właśnie Rocha. W kolejnych minutach coraz mocniej do głosu dochodzili jednak goście, którzy stworzyli kilka groźnych akcji, ale pomimo przewagi optycznej, niewiele z tego było.

"CO TAM SIĘ WYDARZYŁO?!" 🤯 Fatalny błąd Marcela Łubika, który wykorzystuje Leonardo Rocha! 🔥



📺 Mecz trwa w CANAL+SPORT, CANAL+SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/M0D9gZoDOC — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 7, 2025

Po zmianie stron szybko prowadzenie podwyższyli gospodarze. Piłkę do siatki po świetnym strzale z okolic szesnastego metra skierował Filip Kocaba. Wówczas sytuacja Górnika stała się już bardzo trudna, ale podobnie jak w pierwszej połowie, zabrzanie konstruowali kolejne akcje podbramkowe, ale znów brakowało finalizacji. Poza strzałem w poprzeczkę w wykonaniu jednego z graczy Trójkolorowych, właściwie trudno wskazać taką dogodną sytuację strzelecką.

Dlatego też w końcówce meczu piłkarze Leszka Ojrzyńskiego mieli sytuację raczej pod kontrolą i niewiele zwiastowało żeby obraz meczu diametralnie się zmienił.

