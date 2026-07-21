Jagiellonia ogłosiła transfer nowej gwiazdy! To będzie lider ofensywy?

Jagiellonia Białystok ma nowego skrzydłowego. Do drużyny dołączył w ramach wypożyczenia z RC Lens 20-letni Jeremy Agbonifo. W umowie znajduje się również opcja wykupu.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia wzmacnia ofensywę. Agbonifo ogłoszony

Jagiellonia Białystok ogłosiła już czwarty transfer podczas tegorocznego lata. Wcześniej drużynę zasilili Michał Perchel, Nik Prelec oraz Rodrigo Conceicao. Najnowszym nabytkiem jest Jeremy Agbonifo, zapowiadany skrzydłowy, który do Podlasia przeniósł się w ramach rocznego wypożyczenia z RC Lens.

20-letni Szwed ma potencjał, by stać się nową gwiazdą zespołu oraz całej Ekstraklasy. Jagiellonia wiele po nim oczekuje. Niewykluczone, że zostanie w Polsce na dłużej, bowiem w umowie znajduje się także klauzula wykupu. Według nieoficjalnych informacji wynosi ona około dwa miliony euro – oczywiście w przypadku wykupu Jagiellonia pobiłaby swój rekord transferowy.

– Rozmawiałem z trenerem i bardzo spodobała mi się wizja klubu. Podoba mi się ten projekt i to, jak pracuje się tu z młodymi piłkarzami, a także gra w Europie i walka o najwyższe miejsca w lidze. To była dla mnie bardzo dobra oferta. Styl gry Jagiellonii był jednym z najważniejszych powodów, dla których chciałem tu trafić. Ta drużyna zawsze chce grać w piłkę. Gra bardzo progresywnie, atakuje. Dla mnie to bardzo ważne, aby znaleźć się w takim zespole i grać futbol, jaki trener i Jagiellonia chcą prezentować. Jestem bardzo podekscytowany – przekazał szwedzki skrzydłowy.

🪽 Nowy skrzydłowy na pokładzie 🪽



Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. Piłkarzem „Dumy Podlasia” został Jeremy Agbonifo 🇸🇪, który spędzi w Białymstoku najbliższy sezon na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu z francuskiego RC Lens. Szwed będzie występował z numerem 🔟.… pic.twitter.com/F9pAjmEOGD — Jagiellonia Białystok (@Jagiellonia1920) July 21, 2026

Agbonifo w 2025 roku trafiał do Lens za kwotę 6,5 mln euro. Następnie zaliczył dwa wypożyczenia – powrotne do Hacken oraz do FC Basel.