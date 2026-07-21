Lech Poznań może ich sprzedać. Rząsa wskazuje trzy nazwiska

Lech Poznań wydał tego lata rekordowe pieniądze na wzmocnienia. Teraz skupia się jednak na rozstaniach. Tomasz Rząsa nie wyklucza sprzedaży trzech gwiazd. Mówi o tym w wywiadzie dla TVP Sport.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mrozek

Lech myśli o rozstaniach z młodymi gwiazdami

Lech Poznań ma za sobą zwycięską inaugurację sezonu – ograł Górnika Zabrze w Superpucharze Polski. Teraz przygotowuje się do ważniejszej rywalizacji, której stawką jest awans do Ligi Mistrzów. W ramach 2. rundy eliminacji mistrzowie Polski zmierzą się z duńskim Aarhus FC.

Kolejorz z dużymi oczekiwaniami przystępuje do tego sezonu. Wydał na wzmocnienia rekordowe pieniądze – do drużyny trafili Mateusz Lis, Terry Yagbe i Allahyar Sayyadmanesh, a do tego wykupiony z Celticu został Luis Palma. Klub planuje jeszcze pozyskać środkowego pomocnika, ale szczególnie się nie spieszy.

Niewykluczone, że kibice jeszcze tego lata pożegnają się z kilkoma istotnymi graczami. Tomasz Rząsa mówi o potencjalnych odejściach Bartosza Mrozka, Antoniego Kozubala oraz Michała Gurgula. Jeśli pojawi się za któregoś z nich atrakcyjna finansowo oferta, wówczas Lech będzie skłonny do jej zaakceptowania i sprzedaży.

– Rozpatrywałbym transfer Mateusza Lisa w kategorii zabezpieczenia na odejście Bartosza Mrozka. Nasi wychowankowie jak Mrozek, Kozubal czy Gurgul wiedzą, że jeśli w tym okienku będzie atrakcyjna oferta pod względem sportowym i finansowym zarówno dla zawodnika, jak i klubu, to możemy przychylić się do takiego transferu. Dlatego chcieliśmy być gotowi na takie kroki – tłumaczy Rząsa w rozmowie dla TVP Sport.