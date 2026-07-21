Lech Poznań może ich sprzedać. Rząsa wskazuje trzy nazwiska

11:34, 21. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TVP Sport

Lech Poznań wydał tego lata rekordowe pieniądze na wzmocnienia. Teraz skupia się jednak na rozstaniach. Tomasz Rząsa nie wyklucza sprzedaży trzech gwiazd. Mówi o tym w wywiadzie dla TVP Sport.

Bartosz Mrozek
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mrozek

Lech myśli o rozstaniach z młodymi gwiazdami

Lech Poznań ma za sobą zwycięską inaugurację sezonu – ograł Górnika Zabrze w Superpucharze Polski. Teraz przygotowuje się do ważniejszej rywalizacji, której stawką jest awans do Ligi Mistrzów. W ramach 2. rundy eliminacji mistrzowie Polski zmierzą się z duńskim Aarhus FC.

Kolejorz z dużymi oczekiwaniami przystępuje do tego sezonu. Wydał na wzmocnienia rekordowe pieniądze – do drużyny trafili Mateusz Lis, Terry Yagbe i Allahyar Sayyadmanesh, a do tego wykupiony z Celticu został Luis Palma. Klub planuje jeszcze pozyskać środkowego pomocnika, ale szczególnie się nie spieszy.

Niewykluczone, że kibice jeszcze tego lata pożegnają się z kilkoma istotnymi graczami. Tomasz Rząsa mówi o potencjalnych odejściach Bartosza Mrozka, Antoniego Kozubala oraz Michała Gurgula. Jeśli pojawi się za któregoś z nich atrakcyjna finansowo oferta, wówczas Lech będzie skłonny do jej zaakceptowania i sprzedaży.

– Rozpatrywałbym transfer Mateusza Lisa w kategorii zabezpieczenia na odejście Bartosza Mrozka. Nasi wychowankowie jak Mrozek, Kozubal czy Gurgul wiedzą, że jeśli w tym okienku będzie atrakcyjna oferta pod względem sportowym i finansowym zarówno dla zawodnika, jak i klubu, to możemy przychylić się do takiego transferu. Dlatego chcieliśmy być gotowi na takie kroki – tłumaczy Rząsa w rozmowie dla TVP Sport.

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