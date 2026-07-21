Raków Częstochowa może stracić kolejnego zawodnika. Jasna deklaracja

Raków Częstochowa jeszcze tego lata może stracić Stratosa Svarnasa. Obrońca w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" zadeklarował, że jest gotowy na zmianę otoczenia.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Stratos Svarnas zapowiedział odejście z Rakowa

Raków Częstochowa przechodzi tego lata przebudowę kadry. Klub z Limanowskiego rozstał się już z Zoranem Arseniciem, Pawłem Dawidowiczem, Ivim Lopezem, Arielem Mosórem, Oliwierem Zychem oraz Leonardo Rochą, a lista może się jeszcze wydłużyć.

Dużym zainteresowaniem cieszy się również Jonatan Braut Brunes. Napastnik znalazł się na celowniku Sparty Praga, która według medialnych doniesień oferuje około 5 milionów euro. Władze Rakowa nie zamierzają jednak sprzedawać Norwega za pierwszą lepszą ofertę.

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Niewykluczone, że kolejnym piłkarzem, który opuści Częstochowę, będzie właśnie Stratos Svarnas. Grecki obrońca od kilku sezonów należy do najważniejszych zawodników i nie ukrywa, że coraz poważniej myśli o zmianie otoczenia. 28-latek trafił do Rakowa latem 2022 roku na zasadzie wypożyczenia z AEK Ateny. Następnie częstochowski klub zdecydował się wykupić stopera za 800 tysięcy euro.

Jego obecny kontrakt obowiązuje do końca przyszłego sezonu, dlatego najbliższe miesiące mogą być decydujące dla jego przyszłości. Sam piłkarz przyznał, że prowadzi rozmowy z władzami klubu. – Mój agent nad tym pracuje, rozmawiałem o mojej przyszłości z Rakowem. Mamy dobrą komunikację. Czekamy, aż pojawi się oferta, a wtedy porozmawiamy o tym szerzej – zdradził w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Wcześniej Svarnas ujawnił również, że był bardzo blisko przenosin do Vancouver Whitecaps. Z jego strony wszystkie warunki transferu zostały uzgodnione, jednak kluby nie doszły do porozumienia w sprawie kwoty odstępnego. Grek nie ukrywa, że gra w Major League Soccer pozostaje jednym z jego największych marzeń.

– Czuję, że nadszedł czas na nowe wyzwania i spróbowanie czegoś nowego. Nie wiem jeszcze gdzie, ale chciałbym zdobyć nowe doświadczenie, zobaczyć coś innego, inny futbol, styl gry. Jestem w odpowiednim wieku, żeby mogło się to wydarzyć – przyznał obrońca.