Lech Poznań wydał rekordowe pieniądze. Tomasz Rząsa potwierdza

Lech Poznań szykuje się do walki o fazę ligową Ligi Mistrzów. Tomasz Rząsa w rozmowie z "TVP Sport" przyznał, że było to rekordowe okienko transferowe w historii klubu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Tomasz Rząsa podsumował transfery Lecha

Lech Poznań już we wtorek, 21 lipca, o godzinie 19:00 rozegra pierwsze spotkanie II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Ich rywalem będzie duńskie Aarhus GF. Przed startem walki o fazę ligową najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie Kolejorz przeprowadził rekordowe okno transferowe, o czym opowiedział dyrektor sportowy Tomasz Rząsa.

Do poznańskiego zespołu dołączyli tego lata Terry Yegbe, Allahyar Sayyadmanesh oraz Mateusz Lis. Ghański obrońca ma zwiększyć konkurencję w defensywie, irański zawodnik wzmocnić rywalizację w ofensywie, a bramkarz ma rywalizować z Bartoszem Mrozkiem.

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Rząsa zdradził, że klub wcześniej próbował dojść do porozumienia z Antonio Miliciem. Rozmowy nie zakończyły się sukcesem. – W międzyczasie poszukiwaliśmy kandydatów do ewentualnego zastąpienia tego zawodnika. Terry był naszym pierwszym wyborem i kilka składowych musiało zagrać, ale ostatecznie dokonaliśmy tego transferu – stwierdził.

Mistrzowie Polski nie oszczędzali, chcąc zbudować kadrę zdolną do rywalizacji na kilku frontach.- Mogę potwierdzić, że to było rekordowe okienko w historii Lecha Poznań. Wydaliśmy ok. 15 milionów euro. To są oczywiście nie tylko kwoty transferowe, ale również prowizje agentów i kwoty za podpis dla zawodników, więc trochę się uzbierało – podkreślił.

– Krok po kroku budujemy siłę klubu. Jeśli pójdzie za tym sukces sportowy i regularnie będziemy występowali w europejskich pucharach, to klub się rozwinie, a kadra będzie coraz mocniejsza i za tym mogą iść wyższe kwoty transferowe – dodał.