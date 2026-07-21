Jop ocenił nowego piłkarza Wisły. Wtedy będzie gotowy do gry

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła z nową opcją w ataku. Jop wiele po nim oczekuje

Wisła Kraków tego lata postawiła na ewolucję, dlatego zmian w kadrze jest niewiele. Zaraz po zakończeniu poprzedniego sezonu odeszli Joseph Colley czy Kamil Broda, natomiast wygasające umowy Jordiego Sancheza, Wiktora Biedrzyckiego, Jamesa Igbekeme i Marca Carbo zostały przedłużone. Do tej pory Biała Gwiazda ogłosiła transfery czterech piłkarzy i najprawdopodobniej zakończy letnie okienko na jeszcze jednym. Najnowszym potwierdzonym nabytkiem jest Jeremy Guillemenot – napastnik, który zwiększy rywalizację w linii ataku.

Szwajcar będzie konkurował z Angelem Rodado oraz wspomnianym wcześniej Sanchezem. Jego charakterystyka pozwala mu występować również za plecami klasycznego snajpera lub na skrzydle. Nie miał okazji dotąd zagrać w ani jednym sparingu, dlatego kibice jeszcze go nie znają. Mariusz Jop dokonał wstępnej analizy tego piłkarza. Zdradził też, że będzie w pełni gotowy do gry dopiero za trzy lub cztery tygodnie. Oczywiście może zadebiutować w Wiśle wcześniej, ale optymalną formę pokaże dopiero po czasie.

– To piłkarz, który ma sporo atutów. Dobrze radzi sobie w ataku pozycyjnym, potrafi też atakować przestrzeń gdy zespół broni się nieco niżej. Ma dobrą finalizację w polu karnym. To piłkarz obunożny. Atutów jest sporo, do tego warto zaliczyć rozumienie gry na wysokim poziomie. Nieprzypadkowo jest to zawodnik, który regularnie grał w niższych ligach. Na pewno umie zdobywać bramki – ocenił szkoleniowiec Wisły Kraków, cytowany przez TVP Sport.