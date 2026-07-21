To będzie trzeci transfer Manchesteru United do środka pola?

Manchester United sprowadził już dwóch pomocników. Planuje jeszcze jeden transfer do środka pola, a poważnym kandydatem jest Carlos Baleba. Gwiazdor Brighton marzy o przeprowadzce na Old Trafford.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Carlos Baleba i Kai Havertz

Baleba marzy o transferze. Manchester United się skusi?

Manchester United zaplanował na to lato przebudowę środka pola. Do drużyny dołączyło już dwóch nowych pomocników – Andrey Santos z Chelsea oraz Youri Tielemans z Aston Villi. O krok od przeprowadzki na Old Trafford był również Ederson, ale na finiszu angielski gigant się wycofał, więc ten pozostał w Atalancie Bergamo.

Na dzisiaj sytuacja kadrowa Manchesteru United w drugiej linii wciąż nie jest satysfakcjonująca. Po odejściu Casemiro brakuje jakościowych piłkarzy, dlatego plan zakłada pozyskanie jeszcze jednego gracza do tej formacji. Swego czasu na liście życzeń znajdowali się Elliot Anderson, Sandro Tonali i Mateus Fernandes, ale każdy z nich zdecydował się na inny kierunek transferu.

Na transfer do Czerwonych Diabłów bardzo mocno liczy Carlos Baleba, przymierzany do niego już w zeszłym roku. Wówczas się nie udało, bowiem Brighton oczekiwało oferty w wysokości ponad 100 milionów funtów. Kameruńczyk ma za sobą słabszy sezon, co wpłynęło na jego wycenę – obecnie Manchester United byłby gotowy zapłacić za niego 50 milionów funtów. Skusi się na ten transfer jedynie w przypadku, gdy Brighton zgodzi się na korzystne warunki finansowe.

Wygląda na to, że Manchester United wystarczająco zabezpieczył tę pozycję i nie będzie się spieszył z trzecim transferem. Baleba liczy, że finalnie uda mu się przenieść tego lata na Old Trafford.