Z Arki Gdynia do ŁKS-u Łódź?! Pomocnik może zmienić klub

Hide Vitalucci może odejść z Arki Gdynia. Ofensywny pomocnik najbliżej jest transferu do ŁKS-u Łódź, ale są także inne zainteresowane kluby, o czym informuje Kamil Bętkowski na platformie X.

Dziurek - Sport / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Pomocnik opuści zespół Dawida Szwargi?!

Arka Gdynia w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie, ale biorąc pod uwagę fakt, że beniaminek nie miał większych aspiracji, należy nawet powiedzieć, że jest dobrze. Trzeba bowiem pamiętać, że w porównaniu do innych ekip, Gdynianie latem przeprowadzili dość spokojne transfery, a mówiąc wprost, były to ruchy, które w większości nie zrobiły szału podczas rundy jesiennej. Ta finalnie została zakończona przez zespół Dawida Szwargi na 12. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy z przewagą jednego punku nad strefą spadkową.

Dlatego też zimą należy spodziewać się wzmocnień drużyny, a co za tym idzie, także odejść. Jednym z piłkarzy, który może pożegnać się z PKO Ekstraklasą w wydaniu drużyny z Trójmiasta jest Hide Vitalucci. Ofensywny pomocnik od jakiegoś bowiem czasu znajduje się na liście życzeń kilku klubów z Betclic 1. ligi. Według informacji przekazanych przez Kamila Bętkowskiego na platformie X, najbliżej jednak Japończyk jest dołączenia do ŁKS-u Łódź, choć oczywiście nic nie jest jeszcze pewne.

Hide Vitalucci w tym sezonie rozegrał siedem spotkań, ale jest bez gola oraz asysty. W sumie dla Arki Gdynia ten 23-letni piłkarz ma 41 występów i pięć goli oraz jedną asystę. Wcześniej w Polsce występował w Chojniczance Chojnice, gdzie był gwiazdą Betclic 2. ligi. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 250 tysięcy euro.

