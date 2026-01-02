Jagiellonia nie ustępuje, Porto ma dość! Zwrot akcji w sprawie Pietuszewskiego

FC Porto ma dość przeciągających się negocjacji z Jagiellonią Białystok. Portugalczycy chcą zrezygnować z transferu Oskara Pietuszewskiego. Oba kluby nie są w stanie ustalić kwoty transakcji - pisze Record.pt.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski bez transferu do Porto?! Chcą zrezygnować przez Jagiellonię

Oskar Pietuszewski pod koniec poprzedniego roku osiągnął porozumienie z FC Porto w sprawie warunków kontraktu. Tak przynajmniej informowały zarówno polskie, jak i portugalskie media. Decydujący głos ma jednak Jagiellonia Białystok, która musi przyjąć ofertę za 17-latka. Propozycja, która odpowiadałaby Dumie Podlasia wciąż nie trafiła na biurko dyrektora sportowego.

Negocjacje cały czas trawają, a kością niezgody są warunki finansowe. Jak donosi serwis record.pt Jagiellonia upiera się przy kwocie 11 milionów euro. Porto nie chce tyle zapłacić, więc stara się wynegocjować niższą bardziej racjonalną kwotę.

Przeciągające się negocjacje wywołują frustrację w obozie Smoków. Tamtejsze media piszą o scenariuszu, w którym Porto wycofuje się z transferu Pietuszewskiego. Jeśli obie strony szybko nie dojdą do porozumienia, nastolatek nie trafi do Portugalii, a pion sportowy poszuka w zamian innego zawodnika, grającego na pozycji skrzydłowego. Warto dodać, że nastolatek chce trafić na Estadio do Dragao.

Pietuszewski jest wychowankiem Jagiellonii, gdzie zadebiutował w sezonie 2024/2025. Łącznie wystąpił w 54 meczach. Jego obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Wartość rynkowa zawodnika to 12 milionów euro.