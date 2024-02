PKO BP Ekstraklasa wraca do gry. To dobra okazja, żeby przypomnieć, którzy piłkarze walczą o koronę króla strzelców. Niekwestionowanym faworytem jest Erik Exposito ze Śląska Wrocław.

IMAGO / Ernest Kolodziej / Newspix Na zdjęciu: Erik Exposito

W piątek (9 lutego) wraca PKO BP Ekstraklasa

Z tej okazji warto rzucić okiem na klasyfikację strzelców

Wyraźnym liderem jest Erik Exposito

Król strzelców Ekstraklasy 2023/2024 – kto powalczy o koronę?

W piątek (9 lutego) PKO BP Ekstraklasa wróci do gry po przerwie zimowej. Rewelacją pierwszej rundy okazał się Śląsk Wrocław, który aktualnie plasuje się na pozycji lidera. Tak udany wynik ekipy Jacka Magiery z pewnością nie byłby możliwy gdyby nie Erik Exposito. Hiszpański napastnik zdobywał arcyważne bramki w wygranych meczach z Lechem Poznań, Legią Warszawa i Jagiellonią Białystok.

27-latek łącznie w 19 meczach trafił do siatki 14 razy, co aktualnie czyni go najskuteczniejszym strzelcem Ekstraklasy. Hiszpan ma pięć bramek przewagi nad drugim w klasyfikacji Bartłomiejem Wdowikiem z Jagiellonii Białystok i jest zdecydowanym faworytem do zdobycia korony króla strzelców.

Wiele wskazuje na to, że głównym rywalem Exposito do walki o tytuł króla strzelców, będzie Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin. Chyba że Bartłomiej Wdowik, który występuje na pozycji lewego obrońcy, utrzyma znakomitą skuteczność ze stałych fragmentów gry. Natomiast o statuetkę z pewnością nie powalczy Pedro Henrique, ponieważ Brazylijczyk przeniósł się z Radomiaka do Chin.

Inną opcją może być drastyczna obniżka formy Exposito i wystrzał jednego z napastników ekip goniących czołówkę. Mowa tutaj przede wszystkim o Mikaelu Ishaku z Lecha Poznań, Thomasu Pekharcie z Legii i Efthymiosie Koulourisie z Pogoni Szczecin.

