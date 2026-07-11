Wisła Kraków miała argumenty, by pokonać Wrexham podczas starcia w ramach obchodów 120-lecia klubu. O losach spotkania przesądziły jednak niewykorzystane okazje gospodarzy.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Karny, słupek i wielki niedosyt. Emocji w Krakowie nie brakowało

Wisła Kraków w sobotnie popołudnie rozgrywała swoją czwarte spotkanie w ramach przygotowań do nowej kampanii. Po dwóch zwycięstwach i jednej porażce na drodze Białej Gwiazdy stanęło Wrexham, czyli jedna z trzech najstarszych ekip w historii piłki nożnej. Mecz odbywał się w ramach obchodów 120-lecia klubu z Krakowa.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji najgroźniejsza sytuacja do zdobycia bramki wyszła z inicjatywy gospodarzy. Już w piątej minucie przed szansą strzelenia gola stanął Jordi Sanchez. Finalnie jednak ekipie z The Championship dopisało szczęście, bo piłka trafiła w słupek po próbie hiszpańskiego napastnika. Ten w czerwcu tego roku przedłużył kontrakt z 13-krotnym mistrzem Polski.

Słupek! 🤯 W pierwszej połowie Jordi Sanchez był bardzo blisko zdobycia bramki dla Wisły Kraków! 🤏



📺 Oglądaj: https://t.co/oaWccXN4sK pic.twitter.com/5t7GY1H8MN — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 11, 2026

Po stronie ekipy z Walii najbliższy zdobycia bramki był w 36. minucie Davis Keillor-Dunn. 28-latek oddał kąśliwy strzał. Niemniej Marcel Łubik strzegący bramki beniaminka PKO BP Ekstraklasy nie dał się zaskoczyć. Tym samym do przerwy miał miejsce bezbramkowy remis.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Po zmianie stron wciąż byliśmy świadkami wyrównanej potyczki. W każdym razie po ponad godzinie gry Wisła nie tylko mogła, ale powinna objąć prowadzenie. Sędzia podyktował rzut karny dla Białej Gwiazdy, którego nie wykorzystał Jordi Sanchez. Danny Ward wyczuł intencje Hiszpana, który nie rozgrywał w sobotnie popołudnie najlepszego meczu. Z trybun dało się jednocześnie wyczuć tęsknotę za Angelem Rodado.

Do końca zawodów wynik nie uległ już zmianie. Tym samym zespół Mariusza Jopa zanotował pierwszy remis w trakcie trwającego okresu przygotowawczego. Przed ekipą z Krakowa jeszcze dwa spotkania kontrole, kolejno z Podbeskidziem Bielsko-Biała oraz z Artisem Brno. W pierwszej kolejce ligowej Wisła zmierzy się natomiast z GieKSą Katowice.

Wisła Kraków – Wrexham AFC 0:0