Chelsea zarzuciła sieć na reprezentanta Brazylii. To byłby ciekawy ruch

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Danilo przymierzany do Chelsea

Chelsea kontynuuje przebudowę kadry po niesatysfakcjonującym sezonie. Drużynę The Blues przejął Xabi Alonso, który oczekuje jeszcze kilku wzmocnień przed startem nowych rozgrywek. Londyński klub zdążył już sprowadzić między innymi Marco Palestrę oraz Geovany’ego Quendę, jednak na Stamford Bridge nie zamierzają na tym poprzestać. Jednym z priorytetów pozostaje zwiększenie rywalizacji w środku pola, gdzie hiszpański szkoleniowiec chciałby mieć więcej jakości.

Jak informuje brazylijski serwis „Fogaonet.com”, w związku z tym na radarze Chelsea znalazł się Danilo dos Santos de Oliveira, znany po prostu jako Danilo. 25-letni pomocnik obecnie reprezentuje barwy Botafogo, ale dobrze zna realia angielskiej piłki. Ośmiokrotny reprezentant Brazylii występował bowiem w Nottingham Forest w latach 2023-2025. Niewykluczone, że już w najbliższych tygodniach ponownie trafi na Wyspy Brytyjskie, tym razem wzmacniając zespół The Blues.

Danilo, którego sytuację monitoruje także Manchester United, przeniósł się do Botafogo w lipcu 2025 roku za około 23 miliony euro. Wiele wskazuje jednak na to, iż opuści Rio de Janeiro za jeszcze wyższą kwotę, ponieważ jego aktualna wartość rynkowa przekracza 30 milionów euro. W swojej karierze reprezentował również Palmeiras oraz PFC Cajazeiras. Pomocnik w trwającym sezonie rozegrał 24 spotkania, zdobył 10 bramek i zanotował 3 asysty. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, dlatego negocjacje z brazylijskim klubem mogą okazać się wymagające.

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