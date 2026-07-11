Bobić ocenił nowy nabytek Legii. „Był zdeterminowany, by tu trafić”

Legia Warszawa ogłosiła kolejny transfer. Wypożyczyła ze Sparty Praga Michala Sevcika, który wzmocni środek pola. Fredi Bobić wypowiedział się o tym ruchu z dużym uznaniem.

fot. dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobić

Legia wzmacnia środek pola. Bobić wierzy w nowego piłkarza

Legia Warszawa po dłuższej przerwie ogłosiła kolejny letni nabytek. Wcześniej sprowadziła Łukasza Zjawińskiego, Zorana Arsenicia, Ivana Brkicia i Roberta Deziela Jr.m a teraz drużynę wzmocnił Michal Sevcik. Polski klub pozyskał go w ramach wypożyczenia ze Sparty Pragi. W umowie znalazła się także opcja ewentualnego wykupu.

Czeski pomocnik wzmacnia drugą linię Legii – wygląda na to, że będzie następcą Kacpra Urbańskiego. W minionym sezonie był wypożyczony do Mlady Boleslav, gdzie błyszczał skutecznością. Ofensywny pomocnik ustrzelił w sumie 11 bramek i dołożył do tego 3 asysty.

Legia dużo oczekuje po tym transferze. Fredi Bobić z uznaniem wypowiedział się na temat nowego piłkarza. Sevcik miał mocno naciskać, aby wylądować właśnie w Warszawie.

– Mam nadzieję, że Michal wniesie do naszego zespołu wiele jakości. To klasyczna „10”. Jest lewonożnym zawodnikiem, wyróżnia się elegancją w grze, dobrą dynamiką i najlepiej odnajduje się w ofensywnej tercji boiska – tam, gdzie potrzebujemy jego atutów. Od początku był zdeterminowany, aby dołączyć do Legii. Miał także inne propozycje, ale zdecydował się poczekać na możliwość transferu do naszego klubu. (…) W cały proces zaangażowany był również trener Marek Papszun. Analizował zawodnika, oglądał materiały wideo i rozmawiał z nim osobiście. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, przed sfinalizowaniem tego transferu – wytłumaczył dyrektor sportowy Legii.

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