Trincao jednak nie trafi do Arabii? Potęga zagięła na niego parol

17:22, 11. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Record

Francisco Trincao jeszcze niedawno był bliski przeprowadzki do saudyjskiego Al-Ahli. Portugalskiego skrzydłowego może jednak przejąć Manchester City - donosi gazeta Record.

Francisco Trincao
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Francisco Trincao

Manchester City interesuje się Francisco Trincao

Francisco Trincao najprawdopodobniej opuści Sporting Lizbona podczas trwającego letniego okienka transferowego. Obie strony są skłonne do zakończenia współpracy – ofensywny pomocnik chce spróbować sił w nowym otoczeniu, natomiast portugalski klub liczy na wysokie wpływy ze sprzedaży piłkarza. Zatem wszystko wskazuje na to, że 26-letni atakujący zmieni otoczenie jeszcze przed zamknięciem letniego rynku, a chętnych na jego usługi nie brakuje.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, iż Trincao jest bliski przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej, ponieważ poważne zainteresowanie pozyskaniem Portugalczyka wykazuje Al-Ahli. Zawodnik miał być otwarty na taki kierunek ze względu na możliwość podpisania niezwykle lukratywnego kontraktu.

Niewykluczone jednak, że w tej sprawie nastąpi zwrot akcji. Według najnowszych doniesień do walki o portugalskiego piłkarza włączył się również Manchester City. Trincao stoi więc przed trudnym wyborem między atrakcyjną ofertą finansową a dalszą grą na najwyższym europejskim poziomie.

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Dziewiętnastokrotny reprezentant Portugalii, którego sytuację monitoruje także Tottenham Hotspur, występuje w barwach Sportingu od lipca 2022 roku. Początkowo trafił do Lizbony na zasadzie wypożyczenia z Barcelony, a rok później został wykupiony za 18 milionów euro. W minionym sezonie wszechstronny ofensywny zawodnik rozegrał 54 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył 13 bramek i zanotował 18 asyst. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

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