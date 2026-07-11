Królewski przejechał się po klubie z Ekstraklasy. „Zdegenerowany, infantylny i opóźniony intelektualnie”

Wisła Kraków i Śląsk Wrocław nie pałają do siebie sympatią. Kolejny raz kilka szpil we wrocławski klub wbił Jarosław Królewski. Nazwał ich zdegenerowanym, infantylnym i opóźnionym intelektualnie klubem.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski nie zostawił suchej nitki na Śląsku Wrocław

Wisła Kraków w sobotę (11 lipca) rozegra mecz towarzyski z Wrexham w ramach obchodów 120-lecia klubu. Jest to część przygotowań do nowego sezonu, w którym Biała Gwiazda zagra po raz pierwszy od czterech lat na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Awans do najwyższej klasy rozgrywkowej wywalczył także Śląsk Wrocław. Nie ulega wątpliwości, że przez ostatni rok relacje między klubami uległy pogorszeniu.

Okazji do wbicia szpilki w Śląsk nie przepuścił Jarosław Królewski. Podczas konferencji prasowej przed starciem z Wrexham odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło transferów oraz tego, czy Wisła w Ekstraklasie będzie żyła ze sprzedaży młodych graczy.

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Królewski pochwalił krakowski klub za fakt, że wywalczyli awans do Ekstraklasy, mają w składzie wielu wychowanków. Z kolei Śląsk Wrocław nazwał zdegenerowanym, infantylnym i opóźnionym intelektualnie klubem, który powinien zostać usunięty. Odniósł się tym do tego, jak Wrocławianie awansowali do elity, robiąc konkretne ruchy transferowe zimą, co sprawiło, że nie mieli problemów z awansem.

– Przede wszystkim myślę, że Wisła Kraków udowodniła w 1. Lidze na tle innych zespołów, które robiły różne transfery… Mówię tu wprost o Wieczystej, o absolutnie zdegenerowanym, absolutnie infantylnym, jeśli chodzi o zarządzanie i opóźnionym intelektualnie Śląsku Wrocław, który zrobił transfery w trakcie zimowego okienka i tym wygrał kolejną część ligi. Takie kluby powinny być usunięte z polskiego funkcjonowania klubów piłkarskich. To, w jaki sposób się zachowują jest po prostu niemoralne. Wisła Kraków zrobiła awans do Ekstraklasy pięcioma-sześcioma wychowankami. To jest coś, z czego powinniśmy być dumni – mówił Jarosław Królewski na konferencji prasowej.