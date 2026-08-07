Franco Mastantuono opuścił Real Madryt. Czas na podbój Serie A

Franco Mastantuono poszuka regularnej gry w lidze włoskiej. 18-letni skrzydłowy został wypożyczony z Realu Madryt do Fiorentiny. W umowie nie znalazła się opcja wykupu.

saolab / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Oficjalnie: Fiorentina sprowadziła Franco Mastantuono

ACF Fiorentina poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Franco Mastantuono z Realu Madryt. 18-letni skrzydłowy pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku.

W umowie oczywiście nie znalazła się opcja wykupu, ponieważ hiszpański gigant wciąż wiąże spore nadzieje z młodym Argentyńczykiem. Mastantuono ma teraz nabrać doświadczenia w lidze włoskiej, a następnie wrócić na Santiago Bernabeu i udowodnić swoją wartość. W tym momencie młodzieniec nie miałby większych szans na regularną grę w ekipie Królewskich, dlatego wypożyczenie do Fiorentiny wydaje się rozsądnym rozwiązaniem.

Reprezentant Argentyny przeniósł się do Realu Madryt w sierpniu 2025 roku z River Plate za około 45 milionów euro. W poprzednim sezonie rozegrał 35 spotkań, zdobył trzy bramki oraz zanotował jedną asystę. Mimo problemów zdrowotnych w ostatnich miesiącach nadal uchodzi za jeden z największych talentów argentyńskiej piłki. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 45 milionów euro, więc wartość rynkowa atakującego nie zmalała.