Barcelona podjęła decyzję. Skrzydłowy może odejść

18:00, 7. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Barca Universal

Roony Bardghji może opuścić Barcelonę jeszcze przed końcem letniego okna transferowego. Według Fabrizio Romano obie strony uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie zawodnikowi klubu, w którym będzie regularnie występował.

Joan Laporta
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Ajax obserwuje sytuację Szweda

Roony Bardghji znalazł się w trudnym położeniu po letnich wzmocnieniach Barcelony. Do zespołu dołączyli Anthony Gordon i Karim Adeyemi, a w roli skrzydłowych występują także Raphinha i Lamine Yamal. W efekcie szanse młodego Szweda na regularne występy znacząco zmalały.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Barcelona i piłkarz wspólnie zdecydowali o poszukiwaniu rozwiązania przed końcem okna transferowego. Skrzydłowy chce grać więcej, aby przyspieszyć swój rozwój. Klub nadal wierzy w jego potencjał, dlatego preferuje sprzedaż z zachowaniem prawa odkupu. Sam zawodnik znacznie chętniej wybrałby jednak wypożyczenie.

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Jednym z klubów zainteresowanych Bardghjim pozostaje Ajax. Holendrzy rozważają taki ruch tylko w przypadku odejścia Miki Godtsa, który prowadzi rozmowy z Paris Saint-Germain. Jeśli belgijski skrzydłowy opuści Amsterdam, mistrzowie Holandii mogą rozpocząć starania o zawodnika Barcelony.

Mimo niepewnej przyszłości Bardghji zebrał dobre opinie od Hansiego Flicka podczas letnich przygotowań. Konkurencja w ofensywie sprawia jednak, że trudno będzie mu liczyć na regularną grę. Barcelona chce przyspieszyć rozmowy dotyczące odejść, a sytuacja młodego Szweda ma zostać wyjaśniona jeszcze przed startem nowego sezonu.