Wisła Kraków w piątkowy wieczór zmierzy się z Wisłą Płock. Trener Mariusz Jop będzie musiał radzić sobie bez dwóch graczy, ale skład gospodarzy i tak zapowiada się bardzo ciekawie.

fot. Grzegorz Wajda / SOPA Images / Alamy Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Wisła Kraków przed kolejnym wyzwaniem w PKO BP Ekstraklasie

Wisła Kraków wraca do rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie. W trzeciej kolejce Biała Gwiazda podejmie przed własną publicznością Wisłę Płock. Mariusz Jop nie będzie mógł skorzystać z Raoula Gigera i Jakuba Stępaka. W związku z tym szkoleniowiec będzie zmuszony do kilku korekt w wyjściowej jedenastce.

Co prawda absencje ograniczają w jakimś stopniu pole manewru, ale Krakowianie wciąż dysponują składem, który pozwala realnie myśleć o zdobyciu kompletu punktów. Z kolei ekipa z Płocka przyjedzie do Krakowa z zamiarem zaskoczenia gospodarzy i potwierdzenia, że jest w stanie rywalizować z każdym w lidze.

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Spotkanie zapowiada się jako jedno z najciekawszych w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny preferują odważną piłkę nożną i mają zawodników potrafiących zrobić różnicę w ofensywie. W związku z tym kibice przy Reymonta mogą liczyć na emocjonujące widowisko od pierwszego gwizdka.

Rywalizacja na Synerise Arena Kraków zacznie się o godzinie 20:30. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od maja minionego roku. Wówczas górą byli Nafciarze (3:1).

Przewidywane składy na mecz Wisła Kraków – Wisła Płock

Wisła Kraków (4-2-3-1): Łubik – Krzyżanowski, Massonevue, Uryga, Lelieveld – Igbekeme, Duda – Bozić, Duarte, Kuziemka – Jordi Sanchez

Wisła Płock (3-4-3): Leszczyński – Flis, Kamiński, Haglin-Sangre – Kun, Pacheco, Radwański, Rogels – Kobacki, Jiménez, Hamulić.