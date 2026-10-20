Raków szuka nowego trenera. Były selekcjoner łączony z klubem

fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Probierz pasowałby do Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa mimo zwycięstwa w miniony weekend zdecydował się na zmianę trenera. Po nieco ponad miesiącu pracę stracił Tomasz Kaczmarek, który prowadził zespół w zaledwie pięciu meczach. W tym czasie sytuacja klubu się nie zmieniła, ponieważ Medaliki wciąż zajmują 18. miejsce w tabeli.

Na ten moment panuje przekonanie, że nowym szkoleniowcem zespołu zostanie Dawid Szwarga, który w przeszłości pracował w klubie w kilku rolach. Dwukrotnie był asystentem Marka Papszuna, a w sezonie 2023-2024 samodzielnie prowadził drużynę, awansując do fazy grupowej Ligi Europy.

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Zupełnie innego kandydata zasugerował Maciej Makuszewski. W Kanale Sportowym były reprezentant Polski stwierdził, że jego zdaniem dobrym trenerem dla Rakowa byłby Michał Probierz. 37-latek uważa, że w Częstochowie jest potrzebny szkoleniowiec, który decyduje o wszystkim, a taką osobą jest właśnie były selekcjoner reprezentacji Polski. Obecnie Michał Probierz pozostaje bez pracy od czerwca 2025 roku.

– Co chwilę jest zmiana trenera w Rakowie, to jest niepoważne. Myślę, że Raków potrzebuje osoby, która będzie zarządzała wszystkim. Mam jednego kandydata, który byłby dobrym trenerem po Marku Papszunie – Michał Probierz. To jest osoba, która chciałaby decydować o wszystkim. Niektórzy trenerzy nie potrzebują dyrektora sportowego, bo chcą być najważniejsi w klubie – powiedział Maciej Makuszewski w rozmowie z Kanałem Sportowym.