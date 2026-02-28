Widzew szybuje w dół. Borek grzmi: „nie da się tego oglądać”

17:07, 28. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Mateusz Borek, Zbigniew Boniek / X

Widzew jest w coraz gorszej sytuacji w tabeli. W zespole z Łodzi nie zgadza się nic. Mateusz Borek w mediach społecznościowych grzmi ws. trenera Jovicevicia pytając: "co oni robią na treningach?".

Igor Jovicevic
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicevic

Widzew Łódź właśnie przegrał swój 13 mecz w tym sezonie. Tym razem lepsi od ekipy Igora Jovicevicia okazali się Portowcy. Dla drużyny, która wydała na transfery ponad 20 milionów euro i miała walczyć o europejskie puchary, to bilans tragiczny. Sytuacja drużyny z Serca Łodzi robi się poważna, a według części ekspertów nawet tragiczna. Obecnie zajmują oni 17. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i tracą do bezpiecznej lokaty dwa oczka.

Przede wszystkim jednak w grze drużyny z Łodzi kuleje gra oraz styl. Właściwie trudno powiedzieć cokolwiek dobrego o ofensywnym kreowaniu akcji przez Widzewiaków, którzy dysponują przecież – czysto na papierze – potężną linią ataku. Po przegranej z Pogonią głos zabrał m.in. Mateusz Borek oraz Zbigniew Boniek, który mocno odnoszą się do sytuacji klubu.

Widzew, przy tej inwestycji, to tragikomedia na boisku. Tam nie dzieje się nic. Co oni robią na treningach? Nie da się tego oglądać na razie. Ponad 20 baniek euro wydanych i goście oddają jeden celny strzał w meczu. Oby Panu Robertowi Dobrzyckiemu wystarczyło pasji, cierpliwości, chęci i zaangażowania. Ja na jego miejscu, już bym dostał… – ocenił Mateusz Borek z „Kanału Sportowego” na platformie X.

Czasami lepiej milczeć. Mnie jako zwykłego kibica i byłego piłkarza serce boli – dodał z kolei Zbigniew Boniek.

