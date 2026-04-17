Widzew Łódź po gwiazdę Ekstraklasy? To byłby szok!

Widzew Łódź walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. W ostatnich miesiącach zrealizował wiele transferów, które są uważane za nieudane. Bartłomiej Stańdo w programie "Widzew Widzewa" ujawnił, że teraz na liście życzeń znajduje się Erik Janza z Górnika Zabrze.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Erik Janza i Kamil Grosicki

Widzew zainteresowany transferem lidera Górnika Zabrze

Widzew Łódź na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wydał na transfery ponad 20 milionów euro. Wiele z tych ruchów było nieudanych – chociażby rekordowy wydatek na Osmana Bukariego, który rozegrał dotąd tylko pięć spotkań i nie miał jeszcze okazji wystąpić pod wodzą Aleksandara Vukovicia. Mizerna skuteczność na rynku przełożyła się też oczywiście na grę drużyny oraz jej wyniki – na sześć kolejek przed końcem sezonu znajduje się w strefie spadkowej Ekstraklasy.

Oczywiście celem Widzewa pozostaje utrzymanie, a władze klubu nie wyobrażają sobie, by po takich wydatkach zespół mógł spaść do pierwszej ligi. W przypadku pozostania w elicie postara się o zmiany w kadrze, tak aby tym razem trafić z zawodnikami, którzy do niej dołączą. Zdaniem wielu potrzebni są tacy, którzy dobrze odnajdują się w polskich realiach i mają doświadczenie z gry w Ekstraklasie.

Do tej pory Widzew pod wodzą Roberta Dobrzyckiego badał głównie rynki zagraniczne, ale ma też na liście życzeń kilku ligowców. Od miesięcy łączy się z przenosinami do Łodzi Afimico Pululu, a zdaniem Bartłomieja Stańdo na radarach jest też Erik Janza. 32-latek od 2019 roku występuje dla Górnika Zabrze i jest czołowym defensorem w całej Ekstraklasie.

– Słyszałem, że jest na liście życzeń Widzewa Erik Janza, to nie jest żadna informacja transferowa, że są jakieś negocjacje, to nie jest „nasz news”. To nazwisko, które obiło mi się o ucho – ujawnił dziennikarz w programie „Widzew Widzewa”.