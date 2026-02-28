Znów jedna bramka w meczu Pogoni! Widzew wciąż w strefie spadkowej [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Widzewa Łódź i Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin wygrywa z Widzewem Łódź 1:0

Pogoń Szczecin po dwóch zwycięstwach z rzędu z Arką Gdynia i Górnikiem Zabrze po 1:0 tym razem mierzyła się z Widzewem Łódź, który znajduje się w strefie spadkowej. Zespół prowadzony przez Thomasa Thomasberga chciał więc przedłużyć dobrą passę. Z kolei Łodzianie liczyli na trzeci kolejny mecz bez porażki.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Jednak w drugiej odsłonie spotkania kibice w końcu doczekali się otwarcia wyniku w 58. minucie za sprawą Karola Angielskiego, który wykorzystał sytuację w polu karnym.

Był to jedyny gol w tym meczu, co oznacza, że Pogoń notuje serię trzech zwycięstw z rzędu po 1:0 i awansuje przynajmniej chwilowo na 8. miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 31 punktów. Tymczasem Widzew wciąż znajduje się na przedostatniej pozycji z 24 oczkami.

W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę obejrzał Kellyn Acosta za brutalny faul na zawodniku Widzewiaków. To sprawiło, że na murawie doszło do przepychanek. W konsekwencji arbiter Piotr Lasyk rozdał żółte kartoniki trzem zawodnikom i sytuacja po chwili została opanowana.

Duma Pomorza 8 marca zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Natomiast Igor Jovićević musi przygotować swoją drużynę na intensywny tydzień. Już we wtorek 3 marca czeka ich starcie z GKS Katowice w ćwierćfinale Pucharu Polski, a w sobotę niełatwe spotkanie z Lechem Poznań.

