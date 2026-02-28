Znów jedna bramka w meczu Pogoni! Widzew wciąż w strefie spadkowej [WIDEO]

16:46, 28. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Pogoń Szczecin w sobotnie popołudnie podejmowała u siebie Widzew Łódź. Spotkanie zakończyło się jednobramkowym zwycięstwem Portowców.

Zawodnicy Widzewa Łódź i Pogoni Szczecin
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Widzewa Łódź i Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin wygrywa z Widzewem Łódź 1:0

Pogoń Szczecin po dwóch zwycięstwach z rzędu z Arką Gdynia i Górnikiem Zabrze po 1:0 tym razem mierzyła się z Widzewem Łódź, który znajduje się w strefie spadkowej. Zespół prowadzony przez Thomasa Thomasberga chciał więc przedłużyć dobrą passę. Z kolei Łodzianie liczyli na trzeci kolejny mecz bez porażki.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Jednak w drugiej odsłonie spotkania kibice w końcu doczekali się otwarcia wyniku w 58. minucie za sprawą Karola Angielskiego, który wykorzystał sytuację w polu karnym.

Był to jedyny gol w tym meczu, co oznacza, że Pogoń notuje serię trzech zwycięstw z rzędu po 1:0 i awansuje przynajmniej chwilowo na 8. miejsce w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 31 punktów. Tymczasem Widzew wciąż znajduje się na przedostatniej pozycji z 24 oczkami.

W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę obejrzał Kellyn Acosta za brutalny faul na zawodniku Widzewiaków. To sprawiło, że na murawie doszło do przepychanek. W konsekwencji arbiter Piotr Lasyk rozdał żółte kartoniki trzem zawodnikom i sytuacja po chwili została opanowana.

Duma Pomorza 8 marca zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Natomiast Igor Jovićević musi przygotować swoją drużynę na intensywny tydzień. Już we wtorek 3 marca czeka ich starcie z GKS Katowice w ćwierćfinale Pucharu Polski, a w sobotę niełatwe spotkanie z Lechem Poznań.

Zobacz także: Milik wróci do PKO Ekstraklasy?! Działacz mówi „chciałbym”

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź