Widzew podjął decyzję. Skutki wydarzeń z poprzedniego meczu

Widzew Łódź w najbliższy weekend zmierzy się w roli gospodarza z Górnikiem Zabrze. Tymczasem na to spotkanie zamknięty będzie sektor gości, poinformował klub w komunikacie.

Na zdjęciu: Stadion Widzewa Łódź

Sektor gości na arenie Widzewa zamknięty

Widzew Łódź rywalizuje w tej kampanii o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Tymczasem w trakcie minionego weekendu drużyna Aleksandra Vukovicia mierzyła się z Lechem Poznań w ramach 25. kolejki. Przy okazji tej potyczki doszło do zniszczeń toalet na stadionie w Łodzi. To jednocześnie będzie skutkować tym, że w najbliższy weekend fani rywali Widzewa nie będą mogli pojawić się na trybunach w zorganizowanej grupie.

„W trakcie niedzielnego meczu z Górnikiem Zabrze trybuna gości będzie zamknięta. To efekt zniszczeń dokonanych po ostatnim spotkaniu z Lechem Poznań” – brzmi wiadomość opublikowana na profilu klubu z Łodzi na platformie X.

„Wciąż trwa proces szacowania skali zniszczeń na trybunie gości. Konieczność zabezpieczenia na ten okres całej trybuny powoduje, że na najbliższy domowy mecz klub nie będzie miał możliwości udostępnienia jej kibicom Widzewa, nawet w ograniczonej formie (bez zaplecza sanitarno-gastronomicznego)” – uzupełniono w komunikacie.

Starcie pomiędzy Widzewem a 14-krotnym mistrzem Polski odbędzie się 22 marca o godzinie 17:30. W pierwszym spotkaniu między zespołami nie brakowało emocji i goli. Ostatecznie górą był Górnik (3:2). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między tymi drużynami dwukrotnie górą byli Zabrzanie. Raz zwyciężyli Łodzianie, a w dwóch potyczkach miał miejsce remis.