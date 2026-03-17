Chrobry walczy o awans i podjęło kluczowy ruch

Łukasz Becella na dłużej w Chrobrym Głogów

Chrobry Głogów plasuje się aktualnie na czwartym miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi. Jednocześnie drużyna cały czas liczy się w grze o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Duża w tym zasługa Łukasza Becelli, prowadzącego zespół. Tymczasem w oficjalnym komunikacie przekazano ważne informacje w sprawie przyszłości trenera.

„Trener Łukasz Becella zostaje w Chrobrym na dłużej! W klubie doszło do podpisania nowego kontraktu ze szkoleniowcem, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2028 roku” – brzmi wiadomość opublikowana na profilu Chrobrego na platformie.

47-letni szkoleniowiec trafił do ekipy z Głogowa w listopadzie 2024 roku. Jak na razie prowadził drużynę w 44 spotkaniach, notując średnią na poziomie 1,41 punktu na mecz. To efekt 17 zwycięstw, 11 remisów i 16 porażek. Bilans goli to 63:55 na korzyść głogowian.

Chrobry aktualnie legitymuje się dorobkiem 41 punktów, tracąc 11 oczek do pierwszej Wisły Kraków. W najbliższy weekend ekipa z Głogowa zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Będzie to jednocześnie ostatni mecz Chrobrego przed przerwą reprezentacyjną.

Z kolei po przerwie na mecze drużyn narodowych głogowianie zagrają na swoim obiekcie. Tym razem na przeszkodzie Chrobrego stanie Ruch Chorzów. Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia.