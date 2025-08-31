Widzew sprowadzi nowego bramkarza. To będzie mocny transfer

Widzew Łódź jest bardzo blisko sprowadzenia nowego bramkarza. Ma nim zostać Velijko Ilić. 22-letni Serb ma kosztować 500 tysięcy euro, o czym donosi Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzew Łódź

Widzew Łódź z nowym bramkarzem

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie mimo wszystko raczej przeciętnie. Szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, jak wielkie pieniądze wydano tego lata na transfery i jakie są aspiracje nowego właściciela oraz całego klubu. Z tego też powodu funkcję pierwszego trenera objął Patryk Czubak i wszyscy liczą na poprawę gry zespołu.

Wiadomo jednak także, że w ostatnich dniach okienka transferowego w Łodzi coś ma się wydarzyć. Kibice czekają przede wszystkim na nowego napastnika, który ma pomóc zespołowi w zdobywaniu goli, ale tymczasem może dojść do transferu bramkarza. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, właściwie o krok od podpisania czteroletniego kontraktu z klubem jest Velijko Ilić. Serb już dzisiaj ląduje w Polsce, a koszt transferu ma wynieść 500 tysięcy euro.

Velijko Ilić to 22-latek, który w minionym sezonie rozegrał 41 spotkań i dziewięć razy zachował czyste konto w barwach FK TSC Backa Topola. W obecnej kampanii ma już sześć występów. Wraz ze swoim klubem zanotował on kilkanaście spotkań w europejskich pucharach. Obecnie jest wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na aż 3,5 miliona euro.

