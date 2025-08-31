Szykuje się sensacyjny powrót do Ekstraklasy. Darko Jevtić znów pojawi się na polskich boiskach [NASZ NEWS]

PressFocus Na zdjęciu: Darko Jevtić

Ciekawy powrót po latach

Darko Jevtić do dziś jest bardzo dobrze wspominany w Lechu Poznań, w którym zapisał bardzo dobry rozdział. Po kilku sezonach wyjechał z Polski, ale z naszych informacji wynika, że właśnie wraca! Zanosi się więc na kontynuowanie kariery w Ekstraklasie przez tego ofensywnego pomocnika.

W Ekstraklasie Jevtić rozegrał 155 meczów, w których strzelił 33 gole i zaliczył 32 asysty. I choć grał w kilku innych klubach, to właśnie dla Lecha rozegrał najwięcej spotkań. Obecnie nie ma pracodawcy, ale lada moment to się ma zmienić. Jak ustaliliśmy, Jevtić ma trafić do Zagłębia Lubin! Najpierw odbędzie kilka treningów, a po nich prawdopodobnie podpisze umowę.

345 meczów, 65 goli i 53 asysty

W trakcie kariery Jevtić rozegrał 345 meczów, strzelił 65 goli i zaliczył 53 asysty. To bardzo solidny dorobek, więc wyglada na to, że swoim doświadczeniem będzie mógł pomóc drużynie Leszka Ojrzyńskiego. Zwłaszcza, że piłkarz z dobrą lewą nogą mocno się w tym klubie przyda.



Jevtić po odejściu z Lecha trafił do Rubina Kazań (43 mecze, 4 gole i 3 asysty w lidze rosyjskiej), grał też w AEK Ateny, a ostatnio w serbskim FK Jedinstvo.