Widzew planuje jeszcze trzy ruchy! To może być bombowe okienko

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew planuje kolejne transfery tego lata

Widzew Łódź tego lata przeprowadza bardzo dużo, bardzo ciekawych transferów. Właściwie można powiedzieć, że zespół z Serca Łodzi jest jednym z najlepiej działających na rynku transferowym zespołów w ostatnim czasie. Do klubu dołączyły uznane na polskich boiskach nazwiska jak chociażby Mariusz Fornalczyk oraz Sebastian Beriger, a do tego także dobrzy gracze z zagranicznych lig.

Pomimo tego, że klub z Łodzi do tej pory oficjalnie potwierdził w sumie aż 10 transferów i wydał na nie ponad 3 miliony euro, to wszystko wskazuje na to, że to nie koniec. Według informacji przekazanych przez serwis „widzewtomy.net”, władze klubu myślą jeszcze o trzech wzmocnieniach. Chodzi o konkretne nazwiska na konkretne pozycje.

Pierwszym, kluczowym jak się wydaje wzmocnieniem, powinno być sprowadzenie jeszcze jednego napastnika. Sporo mówiło się o tym, że może to być Mariusz Stępiński, ale wiadomo, że ten temat będzie trudny do finalizacji. Poza tym trener Zeljko Sopić liczy także na nowego środkowego obrońcę, który będzie lewonożny oraz ofensywnego pomocnika.

