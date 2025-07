Bułka wyjedzie do Arabii Saudyjskiej. Borek skomentował transfer

Marcin Bułka podjął decyzję o przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej, gdzie zwiąże się z Neom SC. Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego zabrał głos w sprawie przenosin polskiego bramkarza, który skusił się na astronomiczne zarobki.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Mateusz Borek ocenił przenosiny Marcina Bułki do Neom SC

Marcin Bułka odejdzie z Nicei podczas trwającego letniego okienka transferowego. Jeszcze niedawno wydawało się, że 25-letni bramkarz będzie kontynuował swoją karierę w Sunderlandzie, który awansował do Premier League. Ostatecznie mierzący 199 centymetrów golkiper skusił się na astronomiczną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Jak poinformował Fabrizio Romano, reprezentant Polski przeszedł już testy medyczne przed dołączeniem do beniaminka Saudi Pro League – Neom SC.

Urodzony w Płocku zawodnik na Półwyspie Arabskim zarobi ogromne pieniądze. W tej sprawie swojej opinii udzielił Mateusz Borek.- Tam jest też wielu bramkarzy reprezentacyjnych. Ma gwarantowane 7-8 milionów euro netto plus bonusy. Kontrakt na 4 lata. Jakby było coś nie tak, to za dwa lata wróci do Europy i znajdzie tutaj zatrudnienie. Nadal będzie wtedy młodym golkiperem, a w dodatku milionerem – powiedział ceniony dziennikarz i komentator na antenie „Kanału Sportowego”.

Marcin Bułka z powodzeniem stał między słupkami Nicei od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Lazurowe Wybrzeże za 2 miliony euro z Paris Saint-Germain. Pięciokrotny reprezentant Biało-Czerwonych szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie drużyny Les Aiglons, której był jedną z największych gwiazd. Nasz rodak na boiskach Ligue 1 rozegrał łącznie 73 spotkania, wpuścił 74 gole i zachował 26 czystych kont. Wartość rynkowa bramkarza wynosi 20 milionów euro i mniej więcej tyle zapłaci za niego Neom SC.