Widzew Łódź walczy o utrzymanie. Vuković mówi o drobnym urazie zawodnika

Lekkie kłopoty zdrowotne Osmana Bukariego przed meczem z Górnikiem Zabrze

Widzew Łódź podejmie Górnika Zabrze w meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drużynę niedawno przejął Aleksandar Vuković. W swoim debiucie poprowadził drużynę do zwycięstwa nad Lechem Poznań (2:1), a następnie zremisował z Arką Gdynia (0:0).

W spotkaniu z Kolejorzem Osman Bukari znalazł się poza kadrą meczową, a następnie pojawił się na ławce rezerwowych z drużyną z Trójmiasta. – Mieliśmy drobny uraz Bukariego, który nie był wczoraj brany pod uwagę, ale dzisiaj wygląda to lepiej. Mamy nadzieję, że wszyscy zawodnicy będą w niedzielę do naszej dyspozycji – powiedział Vuković.

Trener odniósł się także do ewentualnych zmian w składzie. – Nie jest tajemnicą, że zespół potrzebuje stabilności. Widzę wielu zawodników, którzy powinni dostać swoją szansę, ale czy teraz mamy na to czas, żeby próbować innego zestawienia? Według mnie nie. Postawiłem na grupę ludzi, która w ostatnich dwóch meczach pokazała wiele dobrego i zdobyła cztery punkty – podkreślił.

Vuković zaznaczył również wagę nadchodzącego spotkania. – Każdy domowy mecz jest świetną okazją, żeby sobie pomóc i zdobyć trzy punkty. W niedzielę liczę na wsparcie trybun oraz na to, że obie drużyny będą czuły, komu sprzyjają ściany dodał. Mecz Widzewa z Górnikiem odbędzie się w niedzielę (22 marca) o godzinie 17:30.